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Evlilik Görüşmesinde Sorulması Gereken İlk Soruya Aile Cüzdanı Garantili Cevaplar

Evlilik Görüşmesinde Sorulması Gereken İlk Soruya Aile Cüzdanı Garantili Cevaplar

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
06.02.2024 - 22:27

Evlilik görüşmesinde sorulması gereken ilk soruyla ilgili paylaşıma birçok kişi yorumda bulundu. Bizler de fikirlerini belirten kullanıcıların yorumlarını sizin için derledik.👇

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Twitter'da evlilik görüşmesinde sorulması gereken ilk soruyla ilgili paylaşım viral oldu.

Twitter'da evlilik görüşmesinde sorulması gereken ilk soruyla ilgili paylaşım viral oldu.
twitter.com

Paylaşıma hem ciddili hem de mizahi birçok yorum yapıldı.

Paylaşıma hem ciddili hem de mizahi birçok yorum yapıldı.
twitter.com

Mutlu çocuk = Mutlu hayat diyebilir miyiz?

Mutlu çocuk = Mutlu hayat diyebilir miyiz?
twitter.com

Başladı bizim mesai...

Başladı bizim mesai...
twitter.com

İkisinin de olması gerekmez mi?

İkisinin de olması gerekmez mi?
twitter.com
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"Sence de hızlı gitmiyor muyuz?" 😂

"Sence de hızlı gitmiyor muyuz?" 😂
twitter.com

Mantı evliliğini ilk defa duyuyorum.😂

Mantı evliliğini ilk defa duyuyorum.😂
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Ajlık olmaz mı bea? 😂

Ajlık olmaz mı bea? 😂
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İş mülakatı gibi hissettirdi. Okurken boşandım bile...😂

İş mülakatı gibi hissettirdi. Okurken boşandım bile...😂
twitter.com

Ya ikisi de değilse?🤔

Ya ikisi de değilse?🤔
twitter.com
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80 milyon kişi içinde bulabilenler şükretsin bence.😂

80 milyon kişi içinde bulabilenler şükretsin bence.😂
twitter.com

Siz evlilik görüşmesinde ilk hangi soruyu sorardınız?

Siz evlilik görüşmesinde ilk hangi soruyu sorardınız?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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