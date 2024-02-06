Evlilik Görüşmesinde Sorulması Gereken İlk Soruya Aile Cüzdanı Garantili Cevaplar
Evlilik Görüşmesinde Sorulması Gereken İlk Soruya Aile Cüzdanı Garantili Cevaplar
Evlilik görüşmesinde sorulması gereken ilk soruyla ilgili paylaşıma birçok kişi yorumda bulundu. Bizler de fikirlerini belirten kullanıcıların yorumlarını sizin için derledik.👇
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Twitter'da evlilik görüşmesinde sorulması gereken ilk soruyla ilgili paylaşım viral oldu.
Paylaşıma hem ciddili hem de mizahi birçok yorum yapıldı.
Mutlu çocuk = Mutlu hayat diyebilir miyiz?
Başladı bizim mesai...
İkisinin de olması gerekmez mi?
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"Sence de hızlı gitmiyor muyuz?" 😂
Mantı evliliğini ilk defa duyuyorum.😂
Ajlık olmaz mı bea? 😂
İş mülakatı gibi hissettirdi. Okurken boşandım bile...😂
Ya ikisi de değilse?🤔
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80 milyon kişi içinde bulabilenler şükretsin bence.😂
Siz evlilik görüşmesinde ilk hangi soruyu sorardınız?
Yorumlarda buluşalım...
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