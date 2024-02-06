Kendilerine Has Düşünceleriyle "Ben Mağaramda Mutluyum" Diyen Kullanıcılar
Kendilerine Has Düşünceleriyle "Ben Mağaramda Mutluyum" Diyen Kullanıcılar
Twitter'da akım haline gelen 'Linçlenecek düşünceler' akımına bir yenisi daha eklendi. 'Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt' paylaşımına gelen yanıtlar herkesi düşündürdü.
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"Linçlenmelik fikirler" akımı uzun süredir sosyal medyada epey talep görüyor. Buna bir yenisini ekleyen @tweetaruw adlı kullanıcıya gelen yanıtlar ise çok konuşulacak cinsten.
İşte gelen yanıtlardan bazıları:
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