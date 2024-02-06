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Kendilerine Has Düşünceleriyle "Ben Mağaramda Mutluyum" Diyen Kullanıcılar

Kendilerine Has Düşünceleriyle "Ben Mağaramda Mutluyum" Diyen Kullanıcılar

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 11:29

Twitter'da akım haline gelen 'Linçlenecek düşünceler' akımına bir yenisi daha eklendi. 'Mağarada mı yaşıyorsun dedirtecek bir fikrini belirt' paylaşımına gelen yanıtlar herkesi düşündürdü.

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"Linçlenmelik fikirler" akımı uzun süredir sosyal medyada epey talep görüyor. Buna bir yenisini ekleyen @tweetaruw adlı kullanıcıya gelen yanıtlar ise çok konuşulacak cinsten.

"Linçlenmelik fikirler" akımı uzun süredir sosyal medyada epey talep görüyor. Buna bir yenisini ekleyen @tweetaruw adlı kullanıcıya gelen yanıtlar ise çok konuşulacak cinsten.
twitter.com

İşte gelen yanıtlardan bazıları:

İşte gelen yanıtlardan bazıları:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com
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