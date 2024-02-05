Psikiyatr ve Psikolog Arasındaki Farka Yeni Bir Bakış Açısı Getiren Kullanıcı Beyinleri Yaktı
Psikiyatr ve Psikolog Arasındaki Farka Yeni Bir Bakış Açısı Getiren Kullanıcı Beyinleri Yaktı
Sosyal medyada tartışma konusu olan pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi de 'psikolog' ve 'psikiyatr' ayrımı bildiğiniz gibi. Herkesin kafasına kodlanmış klasik görüşler 'biri ilaç yazar, diğeri yazmaz' gibi seyrediyor... Fakat Twitter (X)'de bir kullanıcı konu hakkında yeni bir tespit yaparak beyinleri yaktı.
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Yıllardır ne danışanların, ne de mesleği icra edenlerin orta yolda anlaşamadığı konulardan biri de psikolog ve psikiyatr farkı.
Büyük bir kesimin gözündeki ayrım "biri ilaç yazıyor, diğeri yazamıyor" şeklinde.
Bu ayrımlara yepyeni bir soluk getiren Dr. Anıl Üstün isimli sosyal medya kullanıcısı, psikiyatra kendi isteğinizle gitmeyeceğinizi söyledi.
Bunun ardından paylaşımı görenler kendi yorumlarını paylaşmaya, bu tespite karşı da cevap vermeye başladı.
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Neyse, analiz işini azaltalım! 😂
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