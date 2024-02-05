Psikiyatr ve Psikolog Arasındaki Farka Yeni Bir Bakış Açısı Getiren Kullanıcı Beyinleri Yaktı

Sosyal medyada tartışma konusu olan pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi de 'psikolog' ve 'psikiyatr' ayrımı bildiğiniz gibi. Herkesin kafasına kodlanmış klasik görüşler 'biri ilaç yazar, diğeri yazmaz' gibi seyrediyor... Fakat Twitter (X)'de bir kullanıcı konu hakkında yeni bir tespit yaparak beyinleri yaktı.