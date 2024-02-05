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Psikiyatr ve Psikolog Arasındaki Farka Yeni Bir Bakış Açısı Getiren Kullanıcı Beyinleri Yaktı

Psikiyatr ve Psikolog Arasındaki Farka Yeni Bir Bakış Açısı Getiren Kullanıcı Beyinleri Yaktı

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 13:32

Sosyal medyada tartışma konusu olan pek çok şey var. Bunlardan bir tanesi de 'psikolog' ve 'psikiyatr' ayrımı bildiğiniz gibi. Herkesin kafasına kodlanmış klasik görüşler 'biri ilaç yazar, diğeri yazmaz' gibi seyrediyor... Fakat Twitter (X)'de bir kullanıcı konu hakkında yeni bir tespit yaparak beyinleri yaktı.

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Yıllardır ne danışanların, ne de mesleği icra edenlerin orta yolda anlaşamadığı konulardan biri de psikolog ve psikiyatr farkı.

Yıllardır ne danışanların, ne de mesleği icra edenlerin orta yolda anlaşamadığı konulardan biri de psikolog ve psikiyatr farkı.

Haliyle sosyal medyanın da işin içine girmesiyle herkes bu konuda kendi fikrini beyan ediyor. Ancak bu iki kavram arasındaki fark sosyal medyada sıklıkla karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Büyük bir kesimin gözündeki ayrım "biri ilaç yazıyor, diğeri yazamıyor" şeklinde.

Büyük bir kesimin gözündeki ayrım "biri ilaç yazıyor, diğeri yazamıyor" şeklinde.

Fakat aslında durumu şöyle anlatabiliriz; psikiyatristler, tıp fakültesinden mezun olan doktorlardır. Ardından uzmanlıklarını psikiyatri alanında tamamlarlar. Tıp fakültesi mezunu oldukları için ilaç yazma ve ilaçla tedavi yöntemlerini kullanabilmektedirler. Psikologlar ise lisans eğitimlerini psikoloji bölümünde gerçekleştirir. Ardından yüksek lisans yaparak uzmanlık alanlarında yoğunlaşırlar. İlaç ve reçete yazma gibi yetkileri yoktur.

Bu ayrımlara yepyeni bir soluk getiren Dr. Anıl Üstün isimli sosyal medya kullanıcısı, psikiyatra kendi isteğinizle gitmeyeceğinizi söyledi.

Bu ayrımlara yepyeni bir soluk getiren Dr. Anıl Üstün isimli sosyal medya kullanıcısı, psikiyatra kendi isteğinizle gitmeyeceğinizi söyledi.
twitter.com

'Psikologa gidersiniz ama psikiyatra *götürülürsünüz*'

Bunun ardından paylaşımı görenler kendi yorumlarını paylaşmaya, bu tespite karşı da cevap vermeye başladı.

Bunun ardından paylaşımı görenler kendi yorumlarını paylaşmaya, bu tespite karşı da cevap vermeye başladı.
twitter.com

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Neyse, analiz işini azaltalım! 😂

Neyse, analiz işini azaltalım! 😂
twitter.com

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