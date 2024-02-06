Genç Bir Kadına Gelen Mesaj Bu Ülkede 'Sugar Daddylik' Olayı Bitmiş Dedirtti
Genç Bir Kadına Gelen Mesaj Bu Ülkede 'Sugar Daddylik' Olayı Bitmiş Dedirtti
Sosyal medyada 'sugar daddylik' fenomeni diye bir durum var arkadaşlar. Zengin ve yaşça büyük erkekler, genç kadınlarla birlikte olmak için onlara 'babacığın olayım' teklifleri yapıyorlar. Ancak bu teklif o kadar da ucuz değil. Twitter'da @detectivdecker adlı bir kullanıcı, sugar daddy olmak isteyen bir erkeğin mesajlarını paylaştı. Ortaya birbirinden ilginç ve trajikomik yorumlar döküldü. Gelin onlara hep birlikte bakalım.
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Sugar daddylik fenomeni sosyal medya aleminde en çok goygoyu yapılan bir konudur. Bu kelime ne anlama geliyor diye bilmeyenler için hemen bir tanım yapalım. Sugar daddy, tatlı ve zengin erkek sevgili anlamına geliyor. Kısacası genç sevgilisine maddi olarak her imkanı sağlayan bir baba figürü... Umarım çok açıklayıcı olmuştur.
Yaşı epey geçkin olan ve çapkınlık peşinde koşan erkekler yüzünden böyle bir kavram ortaya çıktı arkadaşlar. Aslında sugar daddylik hep vardı ama adı bu değildi. Şimdilerde ise bir fenomen haline geldi. Bu erkekleri her yerde görebilirsiniz.
Üniversiteli kadınların cebine harçlıklarını koyarlar, haftada bir kez buluşmak için çok yüklü miktarda para verirler ve genç kadınların bütün ihtiyaçlarını karşılarlar. Para, hediyeler, iş olanakları aklınıza ne gelirse buna dahil...
Tabii sugar daddy olmak kolay değildir. Bir erkeğin sugar daddy olması için çok parası olması gerekir. En azından sosyal medyada bu babacıklara bakış aynen böyle. Zira sugar daddy adaylarının internette genç kadınlara mesaj atıp 'babacığın olayım' tekliflerinden bunu anlayabiliyoruz.
Twitter'da @detectivdecker adlı bir kullanıcı, sugar daddy olmak isteyen bir erkeğin kendisine attığı mesajları paylaştı. Mesajlarda ne kadar parası olduğunu (100 binin üzerinde) belirten erkek ise goygoycuların hedefi oldu. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
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Siz bu sugar daddy olayına ne diyorsunuz? Daha önce hiç böyle bir teklif aldınız mı? Yorumlara buyrun!
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