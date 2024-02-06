Genç Bir Kadına Gelen Mesaj Bu Ülkede 'Sugar Daddylik' Olayı Bitmiş Dedirtti

Sosyal medyada 'sugar daddylik' fenomeni diye bir durum var arkadaşlar. Zengin ve yaşça büyük erkekler, genç kadınlarla birlikte olmak için onlara 'babacığın olayım' teklifleri yapıyorlar. Ancak bu teklif o kadar da ucuz değil. Twitter'da @detectivdecker adlı bir kullanıcı, sugar daddy olmak isteyen bir erkeğin mesajlarını paylaştı. Ortaya birbirinden ilginç ve trajikomik yorumlar döküldü. Gelin onlara hep birlikte bakalım.