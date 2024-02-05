Flört Yerine Babadan Gelen 'Uyudun mu?' Mesajından Kardeş Tahammülüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Flört Yerine Babadan Gelen 'Uyudun mu?' Mesajından Kardeş Tahammülüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter (X) ahalisinin goygoyu hiç bitmiyor. Gelin son 24 saatin viral tweetlerinden bazılarına bir göz atarak pazartesi sendromumuzu erteleyelim!
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. Ekonomide bir sorun var galiba.
3. Abartmasak mı ya?
4. Mantıklı bi' gerekçe (!)
5. Çok hazırlıksız yakalandım bu paylaşıma.😂
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6. İlişki komikliği öldürüyor mu?
7. Evet.😂
8. Maksimum bir hafta yetiyor.😂
9. Yarın görüşmek üzere...👋
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