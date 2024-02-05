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Flört Yerine Babadan Gelen 'Uyudun mu?' Mesajından Kardeş Tahammülüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Flört Yerine Babadan Gelen 'Uyudun mu?' Mesajından Kardeş Tahammülüne Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
05.02.2024 - 19:41

Twitter (X) ahalisinin goygoyu hiç bitmiyor. Gelin son 24 saatin viral tweetlerinden bazılarına bir göz atarak pazartesi sendromumuzu erteleyelim!

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...
twitter.com

2. Ekonomide bir sorun var galiba.

3. Abartmasak mı ya?

4. Mantıklı bi' gerekçe (!)

4. Mantıklı bi' gerekçe (!)
twitter.com

5. Çok hazırlıksız yakalandım bu paylaşıma.😂

5. Çok hazırlıksız yakalandım bu paylaşıma.😂
twitter.com
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6. İlişki komikliği öldürüyor mu?

6. İlişki komikliği öldürüyor mu?
twitter.com

7. Evet.😂

7. Evet.😂
twitter.com

8. Maksimum bir hafta yetiyor.😂

9. Yarın görüşmek üzere...👋

9. Yarın görüşmek üzere...👋
twitter.com

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