Kız İstemede Kedi İsmet'e Gelen Bohça Herkese "Doğru Kişiyi Bulmuş" Dedirtti
Kız İstemede Kedi İsmet'e Gelen Bohça Herkese "Doğru Kişiyi Bulmuş" Dedirtti
İki ailenin en mutlu günlerinden birinde kız evinin en sevimli üyesi de unutulmadı! İnsan dostunun özel gününde kendisine de 'damat bohçası' getirilen İsmet'e yapılan sürpriz yüzleri güldürdü.
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Kültürümüzde bir nevi aile onayı yerine de geçen kız isteme merasimlerinin pek çok ritüeli var biliyorsunuz.
Bir çiftin en heyecanlı günlerinden olan kız isteme merasimi sırasında yalnızca geline değil, gelinin patili dostuna da yapılan bohça "bu da gelenek olsun!" dedirtecek cinstendi!
Ve buyrun, karşınızda bohçanın sahibi olan İsmet!
Kedi İsmet'e gelen bohça çiftin mutluluklarını perçinleyecek cinsten oldu.
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İsmet'in bohçası beklentileri de arttırdı. 😅
Kedili evden kız istenirken kedi bohçası yapmak acil gelenek olsun!
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Ve kız istemelerin, düğünlerin olmazsa olmaz dedikoduları da başladı. 😅
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İsmet'in damat beyin eline şu listeyi tutuşturduğunu düşünsenize. 😂
İsmet'e gelen bu bohça diğer minikleri derin düşüncelere daldırmış gibi. 😅
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Patili bir dost sahibi hanımefendilerle hayatını birleştirmek isteyen beylere tüyo olsun.
Biz de herkes gibi bu kedi bohçasına ve ince düşünceye bayıldık!
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