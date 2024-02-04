Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler
Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Yıkılmadım ayaktayım diye bağırıyor."
3. Tövbeee! 😂😂😂
4. Hayırdır İngiltere'de miyiz?
5. Kahkaha attım.😂
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6. "Bu ben" diyen çok kişi vardır.😂
7. Bayıldım...😍
8. Baştan sona geçen süre 1 saat gibi geliyor insana.
9. Hayaller be...
10. Eşimde şöyle mizah anlayışı istiyorum. Manifestledim.😂
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋
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