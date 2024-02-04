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Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

Yurdum İnsanının Yaratıcılığını Sergilemede Bir Dünya Markası Olduğunu Göstererek Tebessüm Ettiren Kareler

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Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
04.02.2024 - 14:16

Haftalık paylaşımlarıyla birlikte hepimize gülme krizine sokan Twitter kullanıcılarından enstantaneleri sizin için derledik. Siz de içeriğimizi merak ediyorsanız sizi şöyle alalım.👇

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1. Hazırsanız başlayalım...

1. Hazırsanız başlayalım...

2. "Yıkılmadım ayaktayım diye bağırıyor."

2. "Yıkılmadım ayaktayım diye bağırıyor."
twitter.com

3. Tövbeee! 😂😂😂

3. Tövbeee! 😂😂😂
twitter.com

4. Hayırdır İngiltere'de miyiz?

4. Hayırdır İngiltere'de miyiz?
twitter.com

5. Kahkaha attım.😂

5. Kahkaha attım.😂
twitter.com
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6. "Bu ben" diyen çok kişi vardır.😂

6. "Bu ben" diyen çok kişi vardır.😂
twitter.com

7. Bayıldım...😍

7. Bayıldım...😍
twitter.com

8. Baştan sona geçen süre 1 saat gibi geliyor insana.

8. Baştan sona geçen süre 1 saat gibi geliyor insana.
twitter.com

9. Hayaller be...

9. Hayaller be...
twitter.com

10. Eşimde şöyle mizah anlayışı istiyorum. Manifestledim.😂

10. Eşimde şöyle mizah anlayışı istiyorum. Manifestledim.😂
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11. Haftaya görüşmek üzere.👋

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