Terslenmekten Bıkmıyor: Gittiği Mekanlarda 'Reklamınızı Yapayım Benden Para Almayın' Diyen TikToker
Terslenmekten Bıkmıyor: Gittiği Mekanlarda 'Reklamınızı Yapayım Benden Para Almayın' Diyen TikToker
@berivans_34 isimli TikTok kullanıcısının gittiği her mekanda işletmecilere 'Ben TikTok fenomeniyim, reklamınızı yapıyorum' diyerek hesap ödememek için verdiği çaba sosyal medyada gündem oldu.
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@berivans_34 isimli kullanıcı, TikTok'ta bir anda popülerleşmeye başladı.
Kendisi gittiği mekanlarda videolar çekiyor ve hesap vakti geldiğinde "Ben TikTok fenomeniyim, şu an video çekiyorum. Reklamınızı yapıyorum yani" diyerek yediğini içtiğini bedavaya getirmeye çalışıyor gibi...
Bazı mekanlar bu teklifi kabul ederken bazıları adeta "Eee yani?" diyerek adisyonu çaat diye koyuyorlar önüne. Mesela geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmacısı Gamze'nin mekanında tam olarak bu yaşandı.
"Ben şimdi yayındayım da, baya da bir kişi var yayında. Diyorlar ki 'O kadar reklam yaptın, senden ücret almasınlar.' Yani reklamınızı yapmış olayım ben, ünlüyüm" diyen Berivan, mekan işletmecisinden "Biz zaten reklam veriyoruz, daha fazlasına ihtiyacımız yok" cevabı aldı.
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Berivan isimli kadın, yaptığı bu paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Ve hakkında yüzlerce yorum geldi.
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