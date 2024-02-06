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Terslenmekten Bıkmıyor: Gittiği Mekanlarda 'Reklamınızı Yapayım Benden Para Almayın' Diyen TikToker

Terslenmekten Bıkmıyor: Gittiği Mekanlarda 'Reklamınızı Yapayım Benden Para Almayın' Diyen TikToker

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
07.02.2024 - 02:17

@berivans_34 isimli TikTok kullanıcısının gittiği her mekanda işletmecilere 'Ben TikTok fenomeniyim, reklamınızı yapıyorum' diyerek hesap ödememek için verdiği çaba sosyal medyada gündem oldu.

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@berivans_34 isimli kullanıcı, TikTok'ta bir anda popülerleşmeye başladı.

@berivans_34 isimli kullanıcı, TikTok'ta bir anda popülerleşmeye başladı.

Sebebi ise paylaştığı videolar.

Kendisi gittiği mekanlarda videolar çekiyor ve hesap vakti geldiğinde "Ben TikTok fenomeniyim, şu an video çekiyorum. Reklamınızı yapıyorum yani" diyerek yediğini içtiğini bedavaya getirmeye çalışıyor gibi...

Kendisi gittiği mekanlarda videolar çekiyor ve hesap vakti geldiğinde "Ben TikTok fenomeniyim, şu an video çekiyorum. Reklamınızı yapıyorum yani" diyerek yediğini içtiğini bedavaya getirmeye çalışıyor gibi...

Bazı mekanlar bu teklifi kabul ederken bazıları adeta "Eee yani?" diyerek adisyonu çaat diye koyuyorlar önüne. Mesela geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmacısı Gamze'nin mekanında tam olarak bu yaşandı.

Bazı mekanlar bu teklifi kabul ederken bazıları adeta "Eee yani?" diyerek adisyonu çaat diye koyuyorlar önüne. Mesela geçtiğimiz günlerde MasterChef yarışmacısı Gamze'nin mekanında tam olarak bu yaşandı.

Gamze de tıpkı bazı mekan sahipleri gibi 'Eee yani?' diyerek bu reklam teklifini geri çevirdi.

Hal böyle olunca insanlar merak edip kendisinin hesabına ziyarette bulundu. Keşfedilen bir video ise sosyal medyanın gündemine düştü.

"Ben şimdi yayındayım da, baya da bir kişi var yayında. Diyorlar ki 'O kadar reklam yaptın, senden ücret almasınlar.' Yani reklamınızı yapmış olayım ben, ünlüyüm" diyen Berivan, mekan işletmecisinden "Biz zaten reklam veriyoruz, daha fazlasına ihtiyacımız yok" cevabı aldı.

"Ben şimdi yayındayım da, baya da bir kişi var yayında. Diyorlar ki 'O kadar reklam yaptın, senden ücret almasınlar.' Yani reklamınızı yapmış olayım ben, ünlüyüm" diyen Berivan, mekan işletmecisinden "Biz zaten reklam veriyoruz, daha fazlasına ihtiyacımız yok" cevabı aldı.
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Berivan isimli kadın, yaptığı bu paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Berivan isimli kadın, yaptığı bu paylaşımla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
twitter.com

Ve hakkında yüzlerce yorum geldi.

Ve hakkında yüzlerce yorum geldi.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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Yorumlarda buluşalım...

Yorumlarda buluşalım...
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