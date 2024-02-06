Mekanlara Gidip Bedava Yemek Yiyen TikToker’a MasterChef Gamze'den Kapak Gibi Cevap
Mekanlara Gidip Bedava Yemek Yiyen TikToker’a MasterChef Gamze'den Kapak Gibi Cevap
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TikTok'ta çeşitli kafe ve restoranlara giderek reklam karşılığı bedava yemek yiyen berivans_34 adlı kullanıcı bu defa ünlü bir şefin mekanına gitti.
Yemek siparişinin ardından TikTok'ta canlı yayın açıp takipçilerinin huzurunda 'reklam ister misiniz?' diye soran TikToker Berivan çoğu kez olumlu yanıt alıp bedava yemek yerken, MasterChef Gamze'nin mekanında dumura uğradı.
MasterChef'le tanıdığımız şef Gamze Tosun'un Ahval Restoran adlı mekanına giden Berivan reklam teklifine 'reklama ihtiyacımız yok' yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı ve yediği yemeğin ücretini ödemek durumunda kaldı.
İşte o anlar:
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