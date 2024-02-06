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Mekanlara Gidip Bedava Yemek Yiyen TikToker’a MasterChef Gamze'den Kapak Gibi Cevap

Mekanlara Gidip Bedava Yemek Yiyen TikToker’a MasterChef Gamze'den Kapak Gibi Cevap

MasterChef Türkiye
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 15:15

TikTok'ta restoranlara gidip reklam yapma teklifinde bulunan bir TikToker, MasterChef Gamze'nin mekanı olan Ahval Restoran'a gitti. Reklam teklif eden TikToker reddedilince neye uğradığını şaşırdı.

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TikTok'ta çeşitli kafe ve restoranlara giderek reklam karşılığı bedava yemek yiyen berivans_34 adlı kullanıcı bu defa ünlü bir şefin mekanına gitti.

TikTok'ta çeşitli kafe ve restoranlara giderek reklam karşılığı bedava yemek yiyen berivans_34 adlı kullanıcı bu defa ünlü bir şefin mekanına gitti.

Yemek siparişinin ardından TikTok'ta canlı yayın açıp takipçilerinin huzurunda 'reklam ister misiniz?' diye soran TikToker Berivan çoğu kez olumlu yanıt alıp bedava yemek yerken, MasterChef Gamze'nin mekanında dumura uğradı.

Yemek siparişinin ardından TikTok'ta canlı yayın açıp takipçilerinin huzurunda 'reklam ister misiniz?' diye soran TikToker Berivan çoğu kez olumlu yanıt alıp bedava yemek yerken, MasterChef Gamze'nin mekanında dumura uğradı.

MasterChef'le tanıdığımız şef Gamze Tosun'un Ahval Restoran adlı mekanına giden Berivan reklam teklifine 'reklama ihtiyacımız yok' yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı ve yediği yemeğin ücretini ödemek durumunda kaldı.

MasterChef'le tanıdığımız şef Gamze Tosun'un Ahval Restoran adlı mekanına giden Berivan reklam teklifine 'reklama ihtiyacımız yok' yanıtını alınca neye uğradığını şaşırdı ve yediği yemeğin ücretini ödemek durumunda kaldı.

İşte o anlar:

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