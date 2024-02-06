Yok Böyle İtiraf: Nişanlısının Babasıyla Eski Sevgili Olan Kadın Şoke Etti
Yok Böyle İtiraf: Nişanlısının Babasıyla Eski Sevgili Olan Kadın Şoke Etti
Sosyal medyada kendisine gelen itiraflarla ağzımızı bir karış açık bırakan Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programında sosyal medyayı asla aratmayan bir olay yaşandı. Nişanlısının babasıyla eski sevgili olduğunu itiraf eden genç kadın herkesi şaşırttı.
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Sosyal medyada kendisine yöneltilen itiraflarla hepimizin ağzını açık bırakan Esra Ezmeci bir süredir Beyaz TV'de yayınlanan 'Yeni Baştan' programını sunuyor.
Programa sosyal medyayı asla aratmayan itiraflar gelirken, son bölümde programa konuk olan genç bir kadının söylemleri herkesi şaşırttı.
Nişanlımla sorunlarım var diyerek programa katılan 27 yaşında hosteslik yapan Sedef Hanım, sorunu anlatınca Esra Ezmeci'yi bile şoke etti.
Nişanlısının babasıyla eski sevgili olduğunu belirten Sedef Hanım izleyenleri dumura uğratırken, nişanlısı ve onun babasıyla yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Nişanlım Kaan ile arkadaşlarımla gittiğim bir tatilde tanıştık. Çok ortak noktamız vardı ve yakınlaştık. Kısa bir süre sonra nişanlandık. Benim daha önce de ciddi ilişkim oldu. Babam ben bebekken öldüğü için o sevgiyi hiç tatmadım. İlişkilerimde sevgilinin yanı sıra baba figürü de aradığım için hep benden büyük kişilerle birlikte oldum."
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"Nişanlım benden 2 yaş büyük. Ben hostes olduğum için uçuşlarımın birinde Hikmet diye bir pilotla ilişki yaşadım. Hikmet benden 20 yaş büyüktü. Hikmet beni uçuşlarına aldırdığı için birlikte çok zaman geçirdik."
"Kaan'ın babasıyla ilişkisi çok kötüydü. İkimiz de baba hasreti çekiyorduk. Nişanlandıktan sonra Kaan'ın babasıyla tanıştım ve o kişi benim eski sevgilim Hikmet çıktı. Hikmet'le ilişkimizde sadece oğlunun olduğunu söyledi ve hiç fotoğrafını göstermemişti."
"Kaan'a söylediğimde büyük bir çıkmaza girdim çünkü tepkileri çok büyük oldu. Sarsıldım... Kaan beni babasıyla tanıştırmak için bir restorana götürdü, karşımda Hikmet'i görünce başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Yaşadığım ilişkilerden pişman değilim ama Hikmet beni kullanmıştı. Hikmet beni gördüğünde çok rahat davrandı."
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