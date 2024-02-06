Bihter ve Behlül'ün Dillerden Düşmeyen Yasak Aşkını İnceleyen Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri

Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kalbimizde bir yara olan Aşk-ı Memnu'daki efsane yasak aşk hakkında bugüne kadar çok fazla eleştiri yapılsa da @CobanYildizimg adlı kullanıcının aşırı haklı tespitleri herkesi şaşırttı.