Bihter ve Behlül'ün Dillerden Düşmeyen Yasak Aşkını İnceleyen Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri
Bihter ve Behlül'ün Dillerden Düşmeyen Yasak Aşkını İnceleyen Kullanıcının Aşırı Haklı Tespitleri
Kaynak: https://twitter.com/CobanYildizimg/st...
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kalbimizde bir yara olan Aşk-ı Memnu'daki efsane yasak aşk hakkında bugüne kadar çok fazla eleştiri yapılsa da @CobanYildizimg adlı kullanıcının aşırı haklı tespitleri herkesi şaşırttı.
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Türk televizyon efsanelerinden Aşk-ı Memnu'nun hem eleştirilen hem özenilen yasak aşkı Bihter ve Behlül günümüzde hala dilimizden düşmüyor.
Onların ki gerçekten aşk mıydı yoksa sadece tutkunun esiri olmuş iki kişiyi mi izledik bunların cevaplarını bulmak epey güç.
Behlül'ün korkaklıkla suçlandığı Aşk-ı Memnu'da bambaşka bir son olabilir miydi bilemesek de gelmiş geçmiş en efsanevi dizi çifti hakkında tespitler bitmek bilmiyor.
Bu tespitlere bir yenisini ekleyen @CobanYildizimg adlı kullanıcının Bihter ve Behlül hakkındaki düşünceleri bize her şeyi tekrardan sorgulattı.
Behlül aslında ikisiydi de..Neden böyle dediğime gelecek olursak ilk önce dizinin başlarındaki ilişkilerine bakalım.Bihter, ablasını üzdüğü için Behlül ise Bihter'in, amcasını kullanacağını düşündüğü için birbirlerinden haz etmez ve davranışlarıyla bunu fazlasıyla belli ederlerdi
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Aralarındaki bu durumu ilk aşan kişi ise Behlül olmuştu çünkü Bihter'den etkilenmeye başlamıştı. Aslında Bihter'in güzelliği hep ilgisini çekiyordu ama Bihter'in üzgün olduğu anlarda onun hiç görmediği yönlerini görmüş ve bakışlarına bile yansıyacak hisler beslemeye başlamıştı
Ama bu hisler zamanla bitmiş geriye tutku ve heyecan kalmıştı sadece. Behlül Bihter'i bu hislerin aşk olduğuna inandırıp kendine aşık etmiş sonra da amcasına karşı duyduğu vicdan azabının arkasına sığınarak yaptıkları hatanın tüm sorumluluğunu Bihter'e yüklemiş biriydi..
Evet Behlül böyle biriydi peki ya Bihter? Babasının ölümünden sorumlu tuttuğu annesinden intikam almak için kendinden yaşça büyük bi adamla evlenen o kadın... Evlenince intikam bitmişti ve Adnan'ı sevdiğine inandırmak için kendine söylediği o yalanları duymuyordu
Ve artık Behlül'ün söylediği yalanları duyuyor ve ona inanıyordu. Ama Bihter'i bu yalanlardan daha fazla etkileyen bi durum vardı...Behlül'ün yanında ne Adnan Ziyagil'in karısı Bihter Ziyagil ne de Firdevs Yöreoğlu'nun kızı Bihter Yöreoğlu'ydu..Sadece Bihter'di
Behlül ilişki bitsin deyince ise Bihter'den geriye bir şey kalmamıştı.O artık sadece annesinin kızı Bihter Yöreoğlu'ydu.Zaten canını da en çok bu acıtmıştı. Aynaya baktığında nefret ettiği annesini görüyordu. O yüzden Behlül'den ayrılmayı kabul etmeyip takıntı haline getirmişti..
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Nihal ile Behlül'ün gözlerinin önünde yaşadığı aşk ise artık onun için bi sondu.Bu günahın bedelini tek başına ödemek istemiyordu. "Ben bu duruma mahkum edildim. Sen rahat rahat mutluluğunu yaşa diye Nihal'in ile..Hiçbir şey olmamış gibi bir yuva kur diye sürüyorum zincirlerimi."
Yaşadıkları yasak aşk ile hem kendilerine hem de çevrelerinde onları seven insanlara zarar verdiler sadece. Bu hikayede kimse mutlu olmadı. Özellikle Bihter'in bakış açısı ve psikolojisi ile bize yanlışları romantize etmeden gösterdiler...Umarım beğenerek okumuşsunuzdurrr
Siz bu tespit hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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