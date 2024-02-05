Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Hafızasını Yitiren Suavi Herkesin İçinde Meryem'in Başörtüsünü Açtı!
Kızıl Goncalar'ın Son Bölümünde Hafızasını Yitiren Suavi Herkesin İçinde Meryem'in Başörtüsünü Açtı!
Kızıl Goncalar'ın 5. bölümünde Suavi hafızasını kaybetti. Meryem'in kim olduğunu karıştıran Suavi, başörtüsünü herkesin içinde açtı!
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Kızıl Goncalar'ın sevilen karakteri Suavi'nin görüşlerini artık bilmeyen yoktur.
Dizinin sevilen karakteri Suavi, beşinci bölümün son sahnesinde birden hafızasını kaybetti.
Herkesin içinde Meryem'in kim olduğunu karıştıran Suavi, Meryem'in başörtüsünü açarak izleyenleri şoka soktu.
Sahneye sosyal medyadan yorum yağdı.
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