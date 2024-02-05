İptal mi Oldu? Aras Bulut İynemli'nin Başrolünde Oynayacağı Deha Dizisi ile İlgili Ay Yapım'dan Açıklama Geldi

Atatürk filmleri ile ilgili Disney Plus'la sorun yaşanmasıyla gündeme gelen Aras Bulut İynemli, yeni bir dizi projesiyle TV ekranlarına dönecekti. Ünlü oyuncunun başrol olacağının ve yakın zamanda yayınlanmaya başlanacağının açıklanmasının ardından, Deha dizisi ile ilgili Ay Yapım'dan açıklama geldi.