İptal mi Oldu? Aras Bulut İynemli'nin Başrolünde Oynayacağı Deha Dizisi ile İlgili Ay Yapım'dan Açıklama Geldi
İptal mi Oldu? Aras Bulut İynemli'nin Başrolünde Oynayacağı Deha Dizisi ile İlgili Ay Yapım'dan Açıklama Geldi
Atatürk filmleri ile ilgili Disney Plus'la sorun yaşanmasıyla gündeme gelen Aras Bulut İynemli, yeni bir dizi projesiyle TV ekranlarına dönecekti. Ünlü oyuncunun başrol olacağının ve yakın zamanda yayınlanmaya başlanacağının açıklanmasının ardından, Deha dizisi ile ilgili Ay Yapım'dan açıklama geldi.
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Aras Bulut İynemli'yi bir süredir TV ekranlarında izleyemiyorduk. Özlemimizin "Deha" dizisiyle son bulacağını öğrenip hep birlikte sevinmiştik.
Son olarak 2021 yılında Çukur dizisinde izlediğimiz ünlü oyuncu, daha sonra dijitalde çalışmıştı.
Deha dizisiyle ekranlara döneceği açıklanan ünlü oyuncunun, bu dizide Devran karakterine hayat vereceği belirtilmişti. Dizi Show TV ekranlarında yayınlanacak ve Umut Aral dizinin yönetmenliğini yapacaktı.
Cast arayışı süren diziye Taner Ölmez'in de dahil olduğu iddia edilmişti ancak Ay Yapım'dan dizi ile ilgili hiç beklenmedik bir açıklama geldi!
Şubat ayında yayınlanması planlanan dizinin çekimlerinin yaz aylarına ertelendiği ve Eylül 2024'te yayınlanacağı açıklandı.
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Bakalım dizinin kadın başrolü kim olacak? Bekleyip göreceğiz...
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