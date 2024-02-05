Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Özgürlük Üzerine Yaptıkları Sohbet İzleyenleri Duygulandırdı!

Kızıl Goncalar RTÜK sansürünü aşmasının ardından iki haftadır izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizideki diyaloglar o kadar etkileyici ki izlerken tepkisiz kalmak pek elde olmuyor. Son bölümde Zeynep ve Cüneyd'in özgürlük üzerine yaptığı konuşma yine fazlasıyla dokunaklıydı.