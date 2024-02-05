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Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Özgürlük Üzerine Yaptıkları Sohbet İzleyenleri Duygulandırdı!

Kızıl Goncalar'da Zeynep ve Cüneyd'in Özgürlük Üzerine Yaptıkları Sohbet İzleyenleri Duygulandırdı!

Kızıl Goncalar
themyscira - Misafir Editör
06.02.2024 - 00:03

Kızıl Goncalar RTÜK sansürünü aşmasının ardından iki haftadır izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizideki diyaloglar o kadar etkileyici ki izlerken tepkisiz kalmak pek elde olmuyor. Son bölümde Zeynep ve Cüneyd'in özgürlük üzerine yaptığı konuşma yine fazlasıyla dokunaklıydı.

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İddialı sahneleri ve etkileyici diyaloglarıyla çok konuşulan Kızıl Goncalar, 5. bölümüyle ekranlara geldi.

İddialı sahneleri ve etkileyici diyaloglarıyla çok konuşulan Kızıl Goncalar, 5. bölümüyle ekranlara geldi.

Bölümde, evlendirilmek istenen Cüneyd ve Zeynep arasında izleyenleri duygudan duyguya sürükleyen bir sahne yaşandı.

Bölümde, evlendirilmek istenen Cüneyd ve Zeynep arasında izleyenleri duygudan duyguya sürükleyen bir sahne yaşandı.

Özgürlük üzerine ettikleri sohbette "Erkek olmak isterdim" diyen Zeynep'e nedenini soran Cüneyd, "Ben hiç olmak isterdim" diyerek izleyiciyi düşündürdü.

Sahneye yorum yağdı.

Sahneye yorum yağdı.
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Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz sahneyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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