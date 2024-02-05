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"Kızıl Goncalar" Birgül'ün Adeta Ders Verdiği Sahne Tüyleri Diken Diken Etti

"Kızıl Goncalar" Birgül'ün Adeta Ders Verdiği Sahne Tüyleri Diken Diken Etti

Kızıl Goncalar
Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 22:57

Ekranlarda yayımlanmaya başladığı günden beri hem övgüye boğulan hem de hakkında yaptırımlar uygulanan Kızıl Goncalar can alıcı sahnelere imza atmaya devam ediyor. Son bölümde Birgül'ün laf anlatma çabasına takdir ve övgü yağdı.

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Her sahnesiyle bir ayrı iddialı olan "Kızıl Goncalar", ilk iki bölümüyle epey ses getirmiş ancak yapılan şikayetlerin ardından RTÜK tarafından sansüre uğramıştı.

Her sahnesiyle bir ayrı iddialı olan "Kızıl Goncalar", ilk iki bölümüyle epey ses getirmiş ancak yapılan şikayetlerin ardından RTÜK tarafından sansüre uğramıştı.

Ancak "Kızıl Goncalar" tüyleri diken diken eden ve çok şey anlatan sahneleriyle yayına devam ediyor.

Ancak "Kızıl Goncalar" tüyleri diken diken eden ve çok şey anlatan sahneleriyle yayına devam ediyor.

Son bölüme ise Birgül'ün konuşması damgasını vurdu: Hem anlattıkları hem de sabrına oturduğumuz yerden hayran kaldık.

Son bölüme ise Birgül'ün konuşması damgasını vurdu: Hem anlattıkları hem de sabrına oturduğumuz yerden hayran kaldık.

Kadının dünyadaki yerinden bahseden Birgül'ün kadınlara dair yaptığı konuşma sosyal medyada beğeniyle karşılandı.

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