"Kızıl Goncalar" Birgül'ün Adeta Ders Verdiği Sahne Tüyleri Diken Diken Etti

Ekranlarda yayımlanmaya başladığı günden beri hem övgüye boğulan hem de hakkında yaptırımlar uygulanan Kızıl Goncalar can alıcı sahnelere imza atmaya devam ediyor. Son bölümde Birgül'ün laf anlatma çabasına takdir ve övgü yağdı.

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