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Yok Böyle Pot: İnci Taneleri'nde Rol Alan Kubilay Aka, Senaryoyla İlgili Bomba Detayı Ağzından Kaçırdı!

Yok Böyle Pot: İnci Taneleri'nde Rol Alan Kubilay Aka, Senaryoyla İlgili Bomba Detayı Ağzından Kaçırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
05.02.2024 - 22:52

Fragmanı yayınlandığı günden bu yana gündemden bir an olsun düşmeyen dizi İnci Taneleri'ne ikinci bölümde dahil olan Kubilay Aka'nın yanlışlıkla senaryoyu deşifre ettiği anlar güldürdü!

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Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerle başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, daha ilk fragmanıyla ülkenin gündemine bomba gibi düştü biliyorsunuz.

Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı ve Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Rıza Kocaoğlu gibi isimlerle başrolünde yer aldığı İnci Taneleri, daha ilk fragmanıyla ülkenin gündemine bomba gibi düştü biliyorsunuz.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterinin pavyon dansı büyük bir pavyon kültürü tartışmasının fitilini ateşledi.

Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı 'Dilber' karakterinin pavyon dansı büyük bir pavyon kültürü tartışmasının fitilini ateşledi.

Sosyal medyayı ve birçok ünlü ismi ikiye bölen pavyon tartışması bir tarafa, İnci Taneleri ilk bölümüyle hem muhtemeşem oyunculuklar sebebiyle hem de her bir karakterde başka bir hikaye izleyeceğimizin sinyalini verdiğinden büyük merak uyandırmayı başardı!

Sosyal medyayı ve birçok ünlü ismi ikiye bölen pavyon tartışması bir tarafa, İnci Taneleri ilk bölümüyle hem muhtemeşem oyunculuklar sebebiyle hem de her bir karakterde başka bir hikaye izleyeceğimizin sinyalini verdiğinden büyük merak uyandırmayı başardı!

Belki denk gelmişsinizdir, ilk bölümde gözükmeyen Rıza Kocaoğlu 👇

Belki denk gelmişsinizdir, ilk bölümde gözükmeyen Rıza Kocaoğlu 👇

Ve merakla beklenen Kubilay Aka, İnci Taneleri'ne ikinci bölümünde dahil olmuştu.

Ve merakla beklenen Kubilay Aka, İnci Taneleri'ne ikinci bölümünde dahil olmuştu.
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Henüz Rıza Kocaoğlu'nun da Kubilay Aka'nın da karakterleri hakkında hiçbir fikrimiz yoktu ve onları çözmenin zaman alacağını düşünüyorduk ki Kubilay Aka'nın gala gününde yanlışlıkla senaryoyu deşifre ettiği ortaya çıktı!

Henüz Rıza Kocaoğlu'nun da Kubilay Aka'nın da karakterleri hakkında hiçbir fikrimiz yoktu ve onları çözmenin zaman alacağını düşünüyorduk ki Kubilay Aka'nın gala gününde yanlışlıkla senaryoyu deşifre ettiği ortaya çıktı!

Kubilay Aka'nın "Ben Yılmaz Erdoğan'ın... Değil, Azem'in oğlunu..." dediği anda Yılmaz Erdoğan'ın "Niye söyledin oğlum?" diyerek kahkahalara boğulduğu görüntüler sayesinde büyük sır açığa çıkmış oldu!

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