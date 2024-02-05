Kızıl Goncalar'ın Sözleriyle Gündem Olan Birgül'ü Sitare Akbaş Gerçek Hayattaki Haliyle Göz Kamaştırıyor!
Kızıl Goncalar'ın Sözleriyle Gündem Olan Birgül'ü Sitare Akbaş Gerçek Hayattaki Haliyle Göz Kamaştırıyor!
Beşinci bölümüyle ekrana gelen Kızıl Goncalar yine çok konuşuldu. Son bölümde kadınların dünyadaki yerinden bahsettiği sözleriyle gündem olan Birgül'ü canlandıran Sitare Akbaş'ın gerçek hayattaki hali herkesi büyüledi!
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Dur durak bilmeden ekran macerasına devam eden Kızıl Goncalar, her bölümüyle izleyiciden tam not almayı sürdürüyor.
Yayınlandığı ilk iki bölümün ardından RTÜK sansürüne uğrayan dizide konu o kadar detaylı işleniyor, diyaloglar öyle güçlü ki izleyicinin diziyi neden bu kadar sevdiği hiç de şaşırtıcı gelmiyor.
Dizide her karakterin ayrı bir hikayesi var ve karakterler derinlemesine işlenmiş durumda. Meryem'in görümcesi, Naim'in kız kardeşi rolündeki Birgül de onlardan biri.
Naim'in baskısı altında ezilen Birgül, son bölümde kadınların dünyadaki yeri ile ilgili o kadar etkileyici konuştu ki bu sözlerle gündem olmayı başardı.
Dizide gündem olunca gerçek hayattaki hali de merak konusu oldu. Aslında Birgül'e hayat veren oyuncuyu hepimiz pek çok yapımda izledik.
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Dizide bambaşka bir görünüme sahip olsa da, Birgül'e hayat veren Sitare Akbaş'tan başkası değil!
1988 doğumlu güzel oyuncuyu ilk olarak Akasya Durağı'nda Zeyno karakteriyle izlemiştik.
Ünlü oyuncu daha önce Fatmagül'ün Suçu Ne, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler, İstanbul Sokakları dizilerinde rol almıştı.
2020'de Hande Erçel ve Burak Deniz ile birlikte Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan güzel oyuncu, son olarak 2021 yılında Ramo dizisinde Figen karakterine hayat vermişti.
Oyunculuk konusundaki başarısını pek çok sinema filminde de rol alarak sergileyen Sitare Akbaş'ın Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ve Actress Universe Film Festivali'nde Bilim Kurgu Dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülleri de bulunuyor.
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Birgül karakterinin üstesinden de hakkıyla geliyor doğrusu!
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