Kavga Gürültü Bitmeyen Survivor'da Tansiyon Zirveye Çıktı: Çileden Çıkan Acun Ilıcalı Sandalyesini Fırlattı!
Kavga Gürültü Bitmeyen Survivor'da Tansiyon Zirveye Çıktı: Çileden Çıkan Acun Ilıcalı Sandalyesini Fırlattı!
Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında çileden çıkan Acun Ilıcalı'nın sandalye fırlattığı anlar gündem oldu!
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Survivor All Star başladığından beri kavgasız bir bölüm dahi izleyemedik desek yeridir. Epey hızlı başlayan Survivor, tam gaz devam ediyor... Gerilim her bölüm mutlaka yükseliyor ve ortalık karışıyor!
Son olarak elemeye adayının belirlenmesi için toplanan konseyde Merve Aydın ve Mustafa Kemal arasında bir olay kopu. İkilinin konseye taşınan tartışmasında, Merve Aydın'ın Mustafa Kemal' kendisini yanlış anladığını gözyaşları içinde, çocuğunun üzerine yemin ederek söylemesi damga vurdu.
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Buna rağmen Merve Aydın'ın yalan söylediğini belirtip kendisine tepki gösteren Mustafa Kemal Kurt'a bir kavgalara girişmesiyle meşhur Yunus Emre sert çıktı.
Herkesin ayırmaya çalıştığı ikilinin kavgası büyüyünce, Acun Ilıcalı konseye 15 dakikalık bir ara vererek reklam arasına gitmek zorunda kaldı.
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Reklam dönüşünde halihazırda iki ödül cezası bulunan Yunus Emre'ye iki ödül cezası daha verildi. Mustafa Kemal ise üç ödül cezası aldı.
Fakat geçtiğimiz dakikalarda yayınlanan yeni bölüm fragmanı ağızları resmen açık bıraktı!
Nagehan ve Mustafa Kemal'in "bütün planlarınızı yapın" isyanıyla başlayan fragmanda, Acun Ilıcalı'nın "Siz ne istiyorsunuz?" diyerek çileden çıktığı anlar sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!
Buyurun, önce fragmanı izleyelim 👇
Sonra da Acun Ilıcalı'yı ilk defa bu kadar öfkeli görünce şaşıp kalan kullanıcılarının yorumlarına beraber bakalım 👇
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saatlerim boşa gider diye izlemediğim saçma programın haberini okudum ve 2 dakikam boşa gitti 🤦♂️