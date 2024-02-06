Sarı Bıyık Olarak Tanıdığımız Cahit Kaşıkçılar, Gerçek Kesit'in Ne Şartlarla Çekildiğini Anlattı
Sarı Bıyık Olarak Tanıdığımız Cahit Kaşıkçılar, Gerçek Kesit'in Ne Şartlarla Çekildiğini Anlattı
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=CRKiV...
Flash TV'nin efsanevi programlarından Gerçek Kesit oyunculuklar ve senaryoyla sık sık gündem olurken, Sarı Bıyık olarak tanıdığımız Cahit Kaşıkçılar, programın hangi şartlarda çekildiğini Cep Hikayeleri'ne anlattı.
KAYNAK: Cep Hikayeleri
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Bir Flash TV efsanesi olarak karşımıza çıkan Gerçek Kesit, en çok Sarı Bıyık lakaplı Cahit Kaşıkçılar'ın performansıyla akıllarda kaldı.
Her bölüm ibretlik hikayeler izleyip ardından karakterlere neler olduğunu okuduğumuz Gerçek Kesit şimdilerde bile yoğun rağbet görürken, çekilen kısa hikayelerin senaryolarından tutun da oyunculuklara kadar pek çok şey sık sık goygoy malzemesi oluyor.
O dönemin kısıtlı şartları göz önüne alındığında Gerçek Kesit'in düşük bütçeli bir yapım olması kaçınılmaz olsa da serinin Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar Gerçek Kesit hakkındaki gerçekleri Cep Hikayeleri'ne anlattı.
"Sarı Bıyık Olmak" başlığıyla röportaj veren Cahit Kaşıkçılar, Gerçek Kesit'i ne şartlarda çektiklerinden şöyle bahsetti:
"Şimdi konuşuyorlar hani olayın amatörlüğünden şundan bundan ama yani öyle... Ben de vereyim size bir kamera, ışık yapın bakalım aynısını."
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"Şimdiki setleri görüyorsun. 5 minibüs, 2 kamyon, yemek geliyor, masalar süsleniyor. Kuaförler, makyözler onlar bunlar. E yoktu bizde öyle bir şey."
"Biz o zaman yapılamayacak bir şeyi başardık. Mesela gülüyor bazıları o amatörlüklere, biz biliyoruz onu zaten. Biz onu bilerek yaptık zaten."
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Adam haklı da attığınız başlık tuhaf. Bunda "itiraf" denilecek ne var?
Sırf o amatörlük için hâlâ izleyen ben 😁
arka sokaklar diye bir zırva dizi o bundan beş yüz kat daha kötü