Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Bu Süreçte Yaşadığı Zorlukları İlk Kez Anlattı!
Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Bu Süreçte Yaşadığı Zorlukları İlk Kez Anlattı!
Bir döneme damgasını vuran oryantal Tanyeli son dönemlerde her şeyden çok sağlığıyla konuşuluyor. Pankreas kanserine yakalanan ve bir süredir mücadele veren Tanyeli bugün 'Aramızda Kalsın' programına çıkarak geçirdiği süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.
Gelin Tanyeli'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇
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Bir zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan oryantal Tanyeli, son zamanlarda kansere karşı verdiği mücadelesiyle gündeme geliyor.
Bir süre önce Pankreas kanserine yakalanan ve hemen ardından kemoterapi görmeye başlayan Tanyeli iyileşme sürecine girdi.
Bugün 'Aramızda Kalmasın' programına katılarak canlı yayında geçirdiği zorlu süreci anlattı.
Tanyeli bu süreçte kendisine birçok ismin destek olduğunu ancak Ebru Gündeş'in maddi ve manevi her zaman yanında olduğunu ayrıca dile getirdi.
'Zara, Haluk Levent, Kenan Doğulu, Polat Yağcı ve Haluk Şentürk zor gün dostluğunu gördüm.' diyerek ekledi.
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"Çevremden aldığım pozitif destekle her zaman motivasyonumu yüksek tutmaya çalışıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
Tanyeli'nin canlı yayındaki konuşmasının tamamını buradan dinleyebilirsiniz.👇
Tanyeli aynı zamanda tedavi sürecinde yaşadığı zorlukları da anlattı: "Maalesef kanser tedavisinde bazı aracı firmalar tedavide kullanılan hizmet ve ilaçlar için gereğinden fazla para talep ediyorlar." dedi.
"Normalde 2 milyon lira harcamam gereken tedavi masraflarıma 550 bin lira para harcadım. Şimdi sırada tarihini bilmediğim bir pankreas ameliyatım var." diyerek ekledi.
Tüm bu tedavi sürecinin sonunda ise "Hayatımı tamamen değiştirdim ve biraz cabbarlaştım. Artık duygularımı içime atmak yerine dile getirebiliyorum." diyerek noktaladı.
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