Bir Süredir Kanserle Mücadele Eden Tanyeli Bu Süreçte Yaşadığı Zorlukları İlk Kez Anlattı!

Bir döneme damgasını vuran oryantal Tanyeli son dönemlerde her şeyden çok sağlığıyla konuşuluyor. Pankreas kanserine yakalanan ve bir süredir mücadele veren Tanyeli bugün 'Aramızda Kalsın' programına çıkarak geçirdiği süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gelin Tanyeli'nin açıklamalarına birlikte bakalım. 👇