Tanyeli Kendisi İçin Düzenlenen Özel Gecede Didem Kınalı ile Karşılıklı Dans Ederek Duygusal Anlar Yaşattı!
Tanyeli Kendisi İçin Düzenlenen Özel Gecede Didem Kınalı ile Karşılıklı Dans Ederek Duygusal Anlar Yaşattı!
Uzun süredir kanser tedavisi gören Tanyeli'ye Türkan Şerbetçi, sahibi olduğu Cahide Palazzo ev sahipliğinde moral gecesi düzenledi.
Geceden gelen görüntülere birlikte bakalım. 👇
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Tanyeli'den geçtiğimiz sene hayranlarını üzen haber gelmişti. Pankreas kanseri olduğunu öğrenen Tanyeli, tedavi için hastaneye yatmıştı.
Geçtiğimiz günlerde tedavisi için Küba'ya giden Tanyeli, sağlık sorunlarıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Türkan Şerbetçi, sahibi olduğu Cahide Palazzo ev sahipliğinde Tanyeli'ye moral gecesi düzenledi.👇
Gecenin ilerleyen saatlerinde ise Didem Kınalı da sahneye çıkarak Tanyeli ile birlikte dans etti. Bu anlar hepimizi duygulandırdı.
Sanat ve cemiyet hayatından bir çok ünlünün katıldığı gecede Zara'nın sahnesine Yıldız Tilbe, Hakan Altun, Ahmet Selçuk İlkan, Safiye Soyman, Fatih Ürek, Selen Görgüzel, Ferman Toprak, İsmail Özkan ve Didem Kınalı gibi isimler Tanyeli'ye moral vermek amacıyla konuk oldular.
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Fatih Ürek
Yıldız Tilbe
Zara ve Ahmet Selçuk İlhan
Ferman Toprak
Hakan Altun
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Safiye Soyman
Tanyeli'nin dansına sosyal medyadan gelen yorumlar:
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