Cinsiyet Geçişi Yapan Doruk Doğrusöz Estetik Ameliyatlarına Bir Yenisini Ekledi

İşte Benim Stilim yarışmasından hatırladığımız Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirmiş ve uzun bir süre çok konuşulmuştu. Şimdilerde hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden eski yarışmacı, geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.