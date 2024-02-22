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Cinsiyet Geçişi Yapan Doruk Doğrusöz Estetik Ameliyatlarına Bir Yenisini Ekledi

Cinsiyet Geçişi Yapan Doruk Doğrusöz Estetik Ameliyatlarına Bir Yenisini Ekledi

Doruk Doğrusöz
Effy
Effy - Onedio Editörü
22.02.2024 - 16:47

İşte Benim Stilim yarışmasından hatırladığımız Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirmiş ve uzun bir süre çok konuşulmuştu. Şimdilerde hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden eski yarışmacı, geçirdiği estetik operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

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İşte Benim Stilim yarışmasından tanıdığımız Neslihan Doğrusöz'ü hatırlayanlarınız vardır: Kendisi uzun bir süre cinsiyet geçiş ameliyatıyla gündem olmuştu.

İşte Benim Stilim yarışmasından tanıdığımız Neslihan Doğrusöz'ü hatırlayanlarınız vardır: Kendisi uzun bir süre cinsiyet geçiş ameliyatıyla gündem olmuştu.

Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden eski yarışmacı, yeni haliyle herkesi şaşırtmış ve yeni tarzıyla beğenileri toplamıştı.

Hayatına Doruk Doğrusöz olarak devam eden eski yarışmacı, yeni haliyle herkesi şaşırtmış ve yeni tarzıyla beğenileri toplamıştı.

Doğrusöz, eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemine gelmiş ancak evlenecekleri söylenen çift yollarını ayırdı.

Doğrusöz, eski manken ve şarkıcı Sevda Demirel ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemine gelmiş ancak evlenecekleri söylenen çift yollarını ayırdı.

Değişimiyle herkesi sık sık şaşırtan Doruk Doğrusöz görünümüne sahip olmak için birçok kez bıçak altına yattı.

Değişimiyle herkesi sık sık şaşırtan Doruk Doğrusöz görünümüne sahip olmak için birçok kez bıçak altına yattı.

En son Jawline (çene hattı dolgusu) yaptıran Doğrusöz, estetiklerine bir yenisini ekledi.

En son Jawline (çene hattı dolgusu) yaptıran Doğrusöz, estetiklerine bir yenisini ekledi.
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Spora rağmen six pack yapamayan yarışmacı estetik kararı aldı: Estetikle six pack yaptıracak.

Spora rağmen six pack yapamayan yarışmacı estetik kararı aldı: Estetikle six pack yaptıracak.

Ameliyat öncesi paylaşım yapan Doğrusöz'ün son hali ise herkes tarafından merak ediliyor...

Ameliyat öncesi paylaşım yapan Doğrusöz'ün son hali ise herkes tarafından merak ediliyor...

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