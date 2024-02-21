Henüz 1 Yaşındaki Oğluna Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen 'Bu Ne Acele?' Diye Sorgulattı
Henüz 1 Yaşındaki Oğluna Instagram Hesabı Açan Fahriye Evcen 'Bu Ne Acele?' Diye Sorgulattı
Minik oğlu Kerem Özçivit ile setten paylaşım yapan Fahriye Evcen'in bir yaşındaki oğlunun Instagram hesabını etiketledi. Bir yaşındaki Kerem'in şimdiden bir Instagram hesabı olması kafaları karıştırmadı değil... 👇
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in herkesi imrendiren çekirdek ailesini milyonlarca kişi Instagram hesaplarından takip ediyor.
Bu güzel aileye minik Kerem'in de katılmasıyla Karan abi oldu ve mutlulukları tamamlandı.
Başlarda Kerem'le paylaşım yaparken yüzünü gizlemeyi tercih eden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, bir süre sonra bu kuralı kendileri bozmuştu.
Şimdilerde ya maaile ya da Fahriye Evcen oğlu Kerem ile sık sık paylaşım yapıyor.
Öyle ki dünyalar tatlısı Kerem'den sette dahil ayrılamadığı anları paylaşıyor!
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Evcen'in 'Set hatırası' açıklamasıyla paylaştığı fotoğraf serisi her zamanki gibi çok beğenildi.
Ancak paylaşımdaki bir detay gözlerden kaçmadı...
Evcen'in henüz bir yaşına geçtiğimiz ay giren oğlu Kerem'e Instagram hesabı açtığı ve paylaşımlara etiketlediği görüldü.
Henüz bir yaşındaki Kerem'e Instagram hesabı açmak için erken değil mi diye sorgulatmadı da değil...
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ünlü olmasalar var ya varos olurlardı ya küçücük çocuğa instagram açmak kekoluk bence 😆
Anne rahmine düşer düşmez aklına gelmedi demekki keşke zamanı geriye alabilseydik dedin mi acaba☺️
İyi işte 18 ine geldiğinde bilmem kaç milyonluk bir hesap miras bırakır çocuğa 🤣🤣🤣