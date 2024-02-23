Oyuncu Murat Ünalmış Eşi Nutiye Akar'ın Doğum Gününü Kutlarken Baba Olduğu Müjdesini Paylaştı!
Oyuncu Murat Ünalmış Eşi Nutiye Akar'ın Doğum Gününü Kutlarken Baba Olduğu Müjdesini Paylaştı!
Geçtiğimiz eylül ayında Nutiye Akar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu Murat Ünalmış, eşinin doğum gününü kutlarken baba olacağını da duyurdu.
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Murat Ünalmış'ı şimdiye kadar 'Yer Gök Aşk', 'Gülcemal', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi pek çok başarıya imza atmış dizilerde sergilediği başarılı oyunculuğu ile tanıyoruz.
Son derece beğenilen isimler arasında yer alan Murat Ünalmış, 2012 yılında Birce Akalay ile evliliğini sonlandırmış geçtiğimiz yıl sessiz sedasız bir şekilde Nutiye Akar ile nikah masasına oturmuştu.
3 yıllık birlikteliklerini sade bir düğünle taçlandıran çift, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Bugün de biricik eşi Nutiye Akar'ın doğum gününü sosyal medyadan kutlayan Murat Ünalmış aynı zamanda baba olduğunun müjdesini de verdi.
"İyi ki doğmuşsun canım aşkım, hayatımın anlamı, oğlumun annesi…Seni çok seviyorum❤️❤️❤️🤲🏻🙏🏻" notuyla bu fotoğrafları paylaştı.
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