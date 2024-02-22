"Beni Selma Sanıyorlar" Gönül Dağı'nın Selma Öğretmeni Melis Sevinç'ten Açıklamalar
"Beni Selma Sanıyorlar" Gönül Dağı'nın Selma Öğretmeni Melis Sevinç'ten Açıklamalar
Kaynak: https://magdergi.com/roportajlar/ask-...
TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda Selma karakterine hayat veren Melis Sevinç, MAG Dergi'ye konuştu. Karakteri hakkında konuşan Sevinç, izleyicilerin karakterini gerçek sandıklarını söyledi.
KAYNAK: MAG Dergi
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TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı'nda Selma karakterine hayat veren Melis Sevinç, diziye dahil olduktan sonra çok sevildi.
Kasabanın yeni öğretmeni Selma olarak diziye dahil olan ve Taner'le aşk yaşamaya başlayan karakter izleyicilerden tam puan alırken, Melis Sevinç karakteri hakkında MAG Dergi'ye konuştu.
Reytingleri altüst eden Gönül Dağı'nda merhametiyle gönüllere taht kuran Selma karakteri her kesimden izleyicinin göz bebeği haline gelirken, Melis Sevinç bu durumun ortaya çıkardığı bazı sorunları anlattı.
Karakterinin gerçek zannedildiğinden bahseden Melis Sevinç verdiği röportajda olanları şöyle anlattı:
“Bazen bazı izleyicilerimiz Selma olduğuma o kadar inanıyorlar ki beni oğullarına almak istediklerini söyleyip kimisi fotoğraf gösteriyor, kimisi alıp evine götürmek istiyor…”
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"O durumlarda Melis olduğumu söyleyip Selma olmadığımı anlatmaya çalışıyorum ama kimisi kabullenmiyor kimisi de hayal kırıklığı yaşıyor."
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