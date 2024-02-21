Görüş Bildir
Haberler
TV
Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Ogeday Eleştirisine Görenler İnanamadı

Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Ogeday Eleştirisine Görenler İnanamadı

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 23:19

Survivor All Star'da ettikleri kavgalarla isimlerinen söz ettiren Ogeday ve Atakan arasındaki buzlar erimek bilmezken, Atakan'ın oğlu Aslan'ın Ogeday hakkında söyledikleri herkesi şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'ın babasını izlediği anlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'ın babasını izlediği anlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Babası ekrandayken televizyonu öptüğü anlarla Survivor denince akla ilk gelen isimlerden olan Aslan, bu defa babasının rakibi Ogeday hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Babası ekrandayken televizyonu öptüğü anlarla Survivor denince akla ilk gelen isimlerden olan Aslan, bu defa babasının rakibi Ogeday hakkında söyledikleriyle gündem oldu.

Atakan'ın Survivor'a dahil olmasının ardından Ogeday ve Atakan arasındaki buzlar bir türlü erimek bilmezken, iki güçlü yarışmacı sık sık tartışıyor.

Atakan'ın Survivor'a dahil olmasının ardından Ogeday ve Atakan arasındaki buzlar bir türlü erimek bilmezken, iki güçlü yarışmacı sık sık tartışıyor.

Sıkı Survivor seyiricisi olan Aslan da bunun farkında olmuş olacak ki Survivor izlerken Ogeday hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

Sıkı Survivor seyiricisi olan Aslan da bunun farkında olmuş olacak ki Survivor izlerken Ogeday hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

"Mutlu musun şimdi Ogeday?" diyen Aslan'ın o anları kısa sürede viral oldu.

"Mutlu musun şimdi Ogeday?" diyen Aslan'ın o anları kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte küçük Aslan'ın Ogeday eleştirisi:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?