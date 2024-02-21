Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Ogeday Eleştirisine Görenler İnanamadı
Survivor Atakan'ın Oğlu Aslan'ın Ogeday Eleştirisine Görenler İnanamadı
Survivor All Star'da ettikleri kavgalarla isimlerinen söz ettiren Ogeday ve Atakan arasındaki buzlar erimek bilmezken, Atakan'ın oğlu Aslan'ın Ogeday hakkında söyledikleri herkesi şaşırttı.
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Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan'ın oğlu Aslan'ın babasını izlediği anlar sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
Babası ekrandayken televizyonu öptüğü anlarla Survivor denince akla ilk gelen isimlerden olan Aslan, bu defa babasının rakibi Ogeday hakkında söyledikleriyle gündem oldu.
Atakan'ın Survivor'a dahil olmasının ardından Ogeday ve Atakan arasındaki buzlar bir türlü erimek bilmezken, iki güçlü yarışmacı sık sık tartışıyor.
Sıkı Survivor seyiricisi olan Aslan da bunun farkında olmuş olacak ki Survivor izlerken Ogeday hakkında söyledikleriyle herkesi şaşırttı.
"Mutlu musun şimdi Ogeday?" diyen Aslan'ın o anları kısa sürede viral oldu.
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İşte küçük Aslan'ın Ogeday eleştirisi:
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