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Survivor'da Alp Kırşan'ın Hasan'a Gıcık Olup Oyunu Bıraktığı Efsane Anlar

Survivor'da Alp Kırşan'ın Hasan'a Gıcık Olup Oyunu Bıraktığı Efsane Anlar

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 21:40

Survivor 2012'nin en unutulmaz olaylarından biri Alp Kırşan'ın rakibi Hasan'ın nefes alıp vermesine sinirlenip oyunu bırakması olmuştu. O anlar yıllar sonra yine gündem oldu.

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Yıllardır ekranlara gelen Survivor'ın en heyecanlı sezonlarından biri hiç şüphesiz 2012 sezonudur.

Yıllardır ekranlara gelen Survivor'ın en heyecanlı sezonlarından biri hiç şüphesiz 2012 sezonudur.

Ünlüler ve Gönüllüler olarak ekranlara gelen 2012 sezonundaki pek çok olay unutulmazlar arasına giderken favori isimlerinden Alp Kırşan ve Hasan Yalnızoğlu'nun oynadığı oyun hala hafızalarımızda yer ediniyor.

Ünlüler ve Gönüllüler olarak ekranlara gelen 2012 sezonundaki pek çok olay unutulmazlar arasına giderken favori isimlerinden Alp Kırşan ve Hasan Yalnızoğlu'nun oynadığı oyun hala hafızalarımızda yer ediniyor.
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Oyun esnasında Hasan'ın nefes alıp vermesine gıcık olan Alp Kırşan oyunu yarıda bırakıp 'Ben yapmam' derken, Hasan oyuna devam etmiş ve kazanmıştı.

Oyun esnasında Hasan'ın nefes alıp vermesine gıcık olan Alp Kırşan oyunu yarıda bırakıp 'Ben yapmam' derken, Hasan oyuna devam etmiş ve kazanmıştı.

Hatırlamayanlar için o efsane anları şuraya bırakalım:

12 yıl sonra tekrardan gündem olan o anlara Survivor izleyicilerinden yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:

12 yıl sonra tekrardan gündem olan o anlara Survivor izleyicilerinden yorum yağdı. İşte onlardan bazıları:
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