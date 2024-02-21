Değişimleri Şaşırttı! Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış
Değişimleri Şaşırttı! Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya Yıllar Önce Aynı Dizide Rol Almış
Senden Önce dizisinin başrolleri olan Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya, yıllar önce bir dizide rol almışlar. İki oyuncunun değişimleri ise epey şaşırttı.
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Senden Önce dizisinin başrolleri Alp Navruz ve Nilperi Şahinkaya uyumlu partnerlikleriyle parmak ısırtıyor.
İkilinin performansı çok beğenilirken, başarılı oyuncularının ilk ekran deneyimlerine beraber başladıkları ortaya çıktı.
Bir dönemin fenomen dizisi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de Mesude karakteriyle tanıdığımız Nilperi Şahinkaya'nın buradaki halleri hala aklımızdayken, aynı dizide şimdiki rol arkadaşı Alp Navruz'un da rol aldığı ortaya çıktı.
İşte Alp Navruz'un Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki o hali:
İkilinin dizideki hallerini buradan izleyebilirsiniz:
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