Müge Anlı'da Şoke Eden Olay: 20 Yıldır Kayıp Olan Gamze Bebeği Aile Üyeleri mi Sattı?
Müge Anlı'da Şoke Eden Olay: 20 Yıldır Kayıp Olan Gamze Bebeği Aile Üyeleri mi Sattı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şoke eden bir olay ele alındı.
2004'te Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan kızları Gamze'yi bulmak için programa başvuran Yasemin ve Ömer Gündoğdu çifti çareyi Müge Anlı'da ararken, kaybolması üzerinden 20 yıl geçen Gamze bebek olayında şaşırtan gelişmeler yaşandı.
Ömer Gündoğdu, ağabeyi Muharrem'in eşi olan Gülbani'nin kızının kaybıyla bir alakası olabileceğini söylemesiyle tüm stüdyo buz keserken, bu iddia sonrası söylenenler izleyenleri dumur etti.
Gülbani'nin Mecit Yıldırım'la yasak aşk yaşadığını iddia eden acılı baba Ömer, olanları şu sözlerle anlattı:
"O dönem ağabeyim ile Giresun Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışıyorduk. Gülbani, abimi aradı. Mecit'in evini bastığını söyledi. Biz de hemen yaşadığımız yere gitti."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Söz konusu iddiaların ardından Gülbani, "Benim bu bahsedilen adamla ilişkim yoktu. Beni tehdit ederdi. Ondan şüpheleniyorum" derken, ardından Ömer'in eşi Yasemin hakkında ağıza alınmayacak iddialarda bulundu.
Yasemin'in başka birisi ile ilişkisi vardı. Çocuk o yüzden kaçırıldı" diyen Gülbani ortalığı iyice karıştırırken, yayına bağlanan ismini vermek istemeyen bir kadın tüm gerçekleri açığa çıkaracak bazı açıklamalarda bulundu.
Gülbani ve sevgilisi Mecit'in Gamze bebeği Adapazarı'nda yaşayan zengin bir aileye para karşılığını sattığını iddia eden kadın sarf ettiği sözlerle herkesi şaşırttı.
"Ben Ordu'da çalışıyorum. Buraya gelen Gölköy'lü bir müşteri bu olayla ilgili şunları söyledi. Bu Mecit ve Gülbani zamanında Adapazarı'ndan zengin bir aileye çocuğu satmak için plan yapmışlar. Daha sonra aile parayı gönderince Gülbani alıyor parayı."
"Mecit de parayı Gülbani alınca kavga ediyorlar. Karşı taraf 'Parayı gönderdik çocuğu istiyoruz' diyor. Mecit kaçırıp ona veriyor"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda