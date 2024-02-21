Müge Anlı'da Şoke Eden Olay: 20 Yıldır Kayıp Olan Gamze Bebeği Aile Üyeleri mi Sattı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yine şoke eden bir olay yaşandı. 2004 yılında kayboldan Gamze bebek için ailesi 20 yıl sonra Müge Anlı'ya başvururken, şüpheli açıklamalar sonrasında aile üyelerinin Gamze'yi satmış olabileceği iddia edildi.