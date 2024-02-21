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Türk Televizyonlarının Kalabalıklar Arasında Yapayalnız Kalan Karakterleri

Türk Televizyonlarının Kalabalıklar Arasında Yapayalnız Kalan Karakterleri

yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 16:51

Türk televizyonlarının en yalnız karakterleri sosyal medyada gündem oldu. Kalabalıklar içindeki en yalnız karakterlerlere yorum yapan kullanıcıların fikirlerini listeledik.

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Türk televizyonlarına damga vurmuş o kadar fazla karakter var ki her birinin kişilikleri de bambaşka. E durum böyle olunca ikon haline gelen karakterler için apayrı bir paragraf açabiliriz.

Türk televizyonlarına damga vurmuş o kadar fazla karakter var ki her birinin kişilikleri de bambaşka. E durum böyle olunca ikon haline gelen karakterler için apayrı bir paragraf açabiliriz.

"Türk televizyonlarının en yalnız karakterleri" için bir akım başlatan @acheleosarkiyi adlı kullanıcıya gelen yanıtlar kalabalıklar içerisinde yapayalnız kalan karakterleri gün yüzüne çıkardı.

"Türk televizyonlarının en yalnız karakterleri" için bir akım başlatan @acheleosarkiyi adlı kullanıcıya gelen yanıtlar kalabalıklar içerisinde yapayalnız kalan karakterleri gün yüzüne çıkardı.
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İşte gelen yanıtlardan bazıları:

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Siz bu listeye kimleri eklersiniz? Yorumlarda buluşalım...

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