Türk Televizyonlarının Kalabalıklar Arasında Yapayalnız Kalan Karakterleri
Türk Televizyonlarının Kalabalıklar Arasında Yapayalnız Kalan Karakterleri
Türk televizyonlarının en yalnız karakterleri sosyal medyada gündem oldu. Kalabalıklar içindeki en yalnız karakterlerlere yorum yapan kullanıcıların fikirlerini listeledik.
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Türk televizyonlarına damga vurmuş o kadar fazla karakter var ki her birinin kişilikleri de bambaşka. E durum böyle olunca ikon haline gelen karakterler için apayrı bir paragraf açabiliriz.
"Türk televizyonlarının en yalnız karakterleri" için bir akım başlatan @acheleosarkiyi adlı kullanıcıya gelen yanıtlar kalabalıklar içerisinde yapayalnız kalan karakterleri gün yüzüne çıkardı.
İşte gelen yanıtlardan bazıları:
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Siz bu listeye kimleri eklersiniz? Yorumlarda buluşalım...
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