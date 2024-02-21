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Acun'dan Jest! Heyecanlı Survivor İzleyicilerine Şaşırtan Dominik Daveti

Acun'dan Jest! Heyecanlı Survivor İzleyicilerine Şaşırtan Dominik Daveti

Acun Ilıcalı survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 17:21

Reyting rekorları kıran Survivor All Star 2024 tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmayı izlerken hepimiz hop oturup hop kalkıyoruz. Dört Survivor izleyicileri yarışmayı nasıl izlediklerini paylaşında Acun Ilıcalı'dan unutulmaz bir teklif aldılar.

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Kavga, kaos, heyecan ve sürprizlerin bitmek bilmediği Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en kaotik sezon olmaya devam ediyor.

Kavga, kaos, heyecan ve sürprizlerin bitmek bilmediği Survivor All Star 2024 gelmiş geçmiş en kaotik sezon olmaya devam ediyor.

İzlerken heyecandan şekilden şekile girdiğimiz Survivor'da izleyiciler, yarışma esnasındaki hallerinin videosunu çekip sosyal medyada paylaştılar.

İzlerken heyecandan şekilden şekile girdiğimiz Survivor'da izleyiciler, yarışma esnasındaki hallerinin videosunu çekip sosyal medyada paylaştılar.

Acun abi benden daha heyecanlı izleyicin varsa kapışmak isterim" yazarak paylaşım yapan X kullanıcısının videosu kısa sürede viral olurken, bu videoya Acun Ilıcalı tepkisiz kalamadı.

Videodaki dört kişiyi birden Dominik'e davet eden Acun Ilıcalı'nın jesti çok konuşulurken, bu jesti görenlerden yorum yağdı.

Videodaki dört kişiyi birden Dominik'e davet eden Acun Ilıcalı'nın jesti çok konuşulurken, bu jesti görenlerden yorum yağdı.
twitter.com

Tepkileri de şuraya ekleyelim:

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