Acun'dan Jest! Heyecanlı Survivor İzleyicilerine Şaşırtan Dominik Daveti

Reyting rekorları kıran Survivor All Star 2024 tüm heyecanıyla devam ederken, yarışmayı izlerken hepimiz hop oturup hop kalkıyoruz. Dört Survivor izleyicileri yarışmayı nasıl izlediklerini paylaşında Acun Ilıcalı'dan unutulmaz bir teklif aldılar.