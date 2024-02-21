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Survivor Yunus Emre'nin Annesiyle Benzerliğine İnanamayacaksınız!

Survivor Yunus Emre'nin Annesiyle Benzerliğine İnanamayacaksınız!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 22:14

Survivor All Star'ın olaylı yarışmacısı Yunus Emre'nin annesiyle olan benzerliği herkesi şaşırttı. İşte Yunus Emre'nin annesi Filiz Hanımın 'şıp demiş burnundan düşmüş' dedirten fotoğrafı...

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Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarının başında hiç şüphesiz Yunus Emre geliyor.

Survivor All Star'ın en olaylı yarışmacılarının başında hiç şüphesiz Yunus Emre geliyor.

Yarışmada karıştığı kavgalarla sürekli ödül cezası alan Yunus Emre yemek yiyemese de başarılı performansıyla takımına katkı sağlamayı ihmal etmiyor.

Yarışmada karıştığı kavgalarla sürekli ödül cezası alan Yunus Emre yemek yiyemese de başarılı performansıyla takımına katkı sağlamayı ihmal etmiyor.

Gündemden düşmek bilmeyen Yunus Emre hakkında pek çok paylaşım yapılırken, bunlardan en şaşırtanı Yunus Emre'nin annesi Filiz Hanım'la benzerliği oldu.

Gündemden düşmek bilmeyen Yunus Emre hakkında pek çok paylaşım yapılırken, bunlardan en şaşırtanı Yunus Emre'nin annesi Filiz Hanım'la benzerliği oldu.

Yunus Emre ve annesinin fotoğrafına 'Gen aktarımı böyle olur' gibi yorumları gelince biz de sizlerle paylaşalım dedik.

Yunus Emre ve annesinin fotoğrafına 'Gen aktarımı böyle olur' gibi yorumları gelince biz de sizlerle paylaşalım dedik.

İşte Survivor Yunus Emre ve annesinin şaşırtan benzerliği:

İşte Survivor Yunus Emre ve annesinin şaşırtan benzerliği:
twitter.com
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Siz bu benzerliği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu benzerliği nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...
twitter.com

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ozzymandias

Lan insan zaten genelde ana babasına benzer. Yapacağınız içeriğe sokim.

hakan balta

çok aşşırı inanılmaz bir olay bu