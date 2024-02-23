Aralarında Ne Var? Cemiyette Beraber Boy Gösteren Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Takipleşmiyormuş!
Aralarında Ne Var? Cemiyette Beraber Boy Gösteren Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Takipleşmiyormuş!
Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor! Sabancı gelini olma yolunda ilerleyen Hande Erçel, eltisi Nazlı Sabancı ile cemiyet etkinliklerinde de boy göstermeye başladı.
Fakat ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmemesi dikkatlerden kaçmadı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hande Erçel uzun bir süredir Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündemimizden düşmüyor.
Kısa bir süreye pek çok anı sığdıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, özellikle de yaptıkları tatillerle konuşuluyorlar.
Öyle ki Hande Erçel'e artık Sabancı ailesinin müstakbel gelini gözüyle bakılıyor!
Haliyle Sabancı ailesine girmesi beklenen Hande Erçel'in özellikle eltisi Nazlı Sabancı ile olan ilişkisi merak konusu.
Uzunca bir aranın ardından, Hande Erçel ve müstakbel eltisi Nazlı Sabancı birlikte bir cemiyet etkinliğine katıldılar!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ediyor mu dersiniz? Bu sorunun cevabı kocaman bir hayır!
Sabancı gelinlerinde ilk takip kimden gelecek merakla bekliyoruz! 😂
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda