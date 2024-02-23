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Aralarında Ne Var? Cemiyette Beraber Boy Gösteren Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Takipleşmiyormuş!

Aralarında Ne Var? Cemiyette Beraber Boy Gösteren Eltiler Hande Erçel ve Nazlı Sabancı Takipleşmiyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.02.2024 - 18:09

Hande Erçel, sevgilisi Hakan Sabancı ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor! Sabancı gelini olma yolunda ilerleyen Hande Erçel, eltisi Nazlı Sabancı ile cemiyet etkinliklerinde de boy göstermeye başladı. 

Fakat ikilinin sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmemesi dikkatlerden kaçmadı!

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Hande Erçel uzun bir süredir Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündemimizden düşmüyor.

Hande Erçel uzun bir süredir Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündemimizden düşmüyor.

Geçtiğimiz aylarda bir senelerini dolduran Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, bugüne kadar pek çok gündemimize geldi. Pek çok kişinin uzun soluklu görmediği bu ilişki, tam gaz devam ediyor!

Kısa bir süreye pek çok anı sığdıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, özellikle de yaptıkları tatillerle konuşuluyorlar.

Kısa bir süreye pek çok anı sığdıran Hande Erçel ve Hakan Sabancı, özellikle de yaptıkları tatillerle konuşuluyorlar.

İlişkilerinin başından itibaren o ülke senin bu ülke benim gezen Erçel ve Sabancı çiftini, Türkiye'de görebilmek bir hayli zor. Zaten ülkemize döndükleri zamanlarda genellikle aileleriyle birlikte vakit geçiriyorlar.

Öyle ki Hande Erçel'e artık Sabancı ailesinin müstakbel gelini gözüyle bakılıyor!

Öyle ki Hande Erçel'e artık Sabancı ailesinin müstakbel gelini gözüyle bakılıyor!

Erçel, sezon başında bir dizide rol alıyordu hatırlıyorsanız. Dizinin final yapmasının ardından ise kendisi sosyal medya hesabından bile oyuncu ibaresini kaldırdı!

Şimdilerde ise okuluna dönüş yaptı, sanat derslerine devam ediyor.

Haliyle Sabancı ailesine girmesi beklenen Hande Erçel'in özellikle eltisi Nazlı Sabancı ile olan ilişkisi merak konusu.

Haliyle Sabancı ailesine girmesi beklenen Hande Erçel'in özellikle eltisi Nazlı Sabancı ile olan ilişkisi merak konusu.

Hande Erçel, 30. yaş gününü Great Gatsby temasıyla kutlamış, müstakbel eltisi Nazlı Sabancı da davete katılmıştı. 

Fakat gelin görün ki eltiler doğum gününde hiç birlikte görüntülenmemişti.

Uzunca bir aranın ardından, Hande Erçel ve müstakbel eltisi Nazlı Sabancı birlikte bir cemiyet etkinliğine katıldılar!

Uzunca bir aranın ardından, Hande Erçel ve müstakbel eltisi Nazlı Sabancı birlikte bir cemiyet etkinliğine katıldılar!

Sosyetenin tanınan isimlerinden Dila Tarkan'ın davetine katılan ikili, böylece yan yana görüntülenmiş oldu.

Burada detaylara da ye vermiştik;

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Peki Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ediyor mu dersiniz? Bu sorunun cevabı kocaman bir hayır!

Peki Hande Erçel ve Nazlı Sabancı, sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip ediyor mu dersiniz? Bu sorunun cevabı kocaman bir hayır!

Biliyorsunuz ki günümüzde sosyal medyadan takipleşmek, yakınlık kurulduğunun bir ibaresi. Öyle ki eski sevgililer bile yeniden birbirlerini takip edip barışma sinyallerini veriyorlar.

Peki ya neden müstakbel eltiler, hala birbirlerini takip etmedi?

Sabancı gelinlerinde ilk takip kimden gelecek merakla bekliyoruz! 😂

Sabancı gelinlerinde ilk takip kimden gelecek merakla bekliyoruz! 😂

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