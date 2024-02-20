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Ülke Ülke Gezen Hande Erçel İlk Değilmiş: Sabancı Ailesinin Gelini Pınar Sabancı Önce Fransa'da, Sonra Fas'ta

Ülke Ülke Gezen Hande Erçel İlk Değilmiş: Sabancı Ailesinin Gelini Pınar Sabancı Önce Fransa'da, Sonra Fas'ta

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 21:22

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti son zamanlarda gezdiği ülkelerle dilimizden düşmüyor. Haliyle gözler Sabancı ailesine çevrilmiş durumda. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, dünyayı gezen tek Sabancı gelini ise Hande Erçel değil!

Psikolog Pınar Sabancı, öncelikle Fransa'dan daha sonra da Fas'tan paylaşımlar yaptı.

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Ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda özellikle sevgilisi Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle gündemimizden düşmüyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda özellikle sevgilisi Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle gündemimizden düşmüyor.

Nasıl düşsün ki? Her ik ünlü ismin paylaşımları, romantik pozları yakından takip ediliyor. Aslına bakarsanız ilişkilerinin başlarından beri birçok ülkeye seyahat eden çiftten birçok poz da geldi bugüne kadar.

Öyle ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini en çok gördüğümüz yer de havalimanları oldu.

Öyle ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini en çok gördüğümüz yer de havalimanları oldu.

Kah kendilerini sıcak bir ülkeye giderken kah soğuk bir ülkede romantik bir tatile giderken gördük.

Kuzey Işıklarını da gördüler, Yunan Adalarında romantik bir tatil de yaptılar, yağmur ormanlarında maceraya da atıldılar.

Kuzey Işıklarını da gördüler, Yunan Adalarında romantik bir tatil de yaptılar, yağmur ormanlarında maceraya da atıldılar.

Bu tatiller ise bizlerin çenesini yormakla kaldı...

Aslına bakarsanız, geçtiğimiz günlerde Arzu Sabancı'dan gelen bir paylaşım, kafaları karıştırmıştı;

Peki ülke ülke gezen tek Sabancı çifti, Hande Erçel ve Hakan Sabancı mı? Elbette hayır!

Peki ülke ülke gezen tek Sabancı çifti, Hande Erçel ve Hakan Sabancı mı? Elbette hayır!

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Sabancı ailesinin varislerinden biri olan İlhan Sabancı ve eşi Pınar Sabancı, öncelikle Fransa'da mini bir kış tatilindeydi. 

Ocak ayının sonlarında, Pınar Sabancı'dan bu paylaşımı görmüştük.

Yaklaşık bir ay önce Fransa'da kayak tatili yapan Pınar Sabancı, bu kez de Marakeş'ten pozlarını paylaştı.

Yaklaşık bir ay önce Fransa'da kayak tatili yapan Pınar Sabancı, bu kez de Marakeş'ten pozlarını paylaştı.

'Marakeş’i ya çok seversin ya da hiç sevmezsin, ortası pek yoktur.' demişlerdi. Ben çok sevenlerden oldum.' diyerek Marakeş'te sevdiği noktaları açıklayan Pınar Sabancı,  'Gezdim, gördüm, ilham aldım.' ifadelerine yer verdi.

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Peki "kimdir Pınar Sabancı?" diyecek olursanız, mini bir özet geçelim;

Peki "kimdir Pınar Sabancı?" diyecek olursanız, mini bir özet geçelim;

Eğitim hayatına Robert Koleji'nde başlayan Pınar Sabancı, lise eğitimini tamamladıktan sonra Amerika'nın önde gelen üniversitelerinden Boston Babson College'da İşletme eğitimi almış, aynı dönemde Northeastern Üniversitesi'nde Psikoloji bölümünden de çift diploma ile mezun olmuştur.

Pınar Sabancı, eğitimine Oxford Üniversitesi'nde psikoloji alanında yüksek lisans yaparak devam etmiştir.

Pınar Sabancı, eğitimine Oxford Üniversitesi'nde psikoloji alanında yüksek lisans yaparak devam etmiştir.

2010 yılında İlhan Sabancı ile dünyaevine giren Pınar Sabancı, sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev almakta ve 'Yaşadım Demek İçin Ne Yapmalı?' programının moderatörlüğünü yürütmektedir.

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