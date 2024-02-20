Ülke Ülke Gezen Hande Erçel İlk Değilmiş: Sabancı Ailesinin Gelini Pınar Sabancı Önce Fransa'da, Sonra Fas'ta
Ülke Ülke Gezen Hande Erçel İlk Değilmiş: Sabancı Ailesinin Gelini Pınar Sabancı Önce Fransa'da, Sonra Fas'ta
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti son zamanlarda gezdiği ülkelerle dilimizden düşmüyor. Haliyle gözler Sabancı ailesine çevrilmiş durumda. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, dünyayı gezen tek Sabancı gelini ise Hande Erçel değil!
Psikolog Pınar Sabancı, öncelikle Fransa'dan daha sonra da Fas'tan paylaşımlar yaptı.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel son zamanlarda özellikle sevgilisi Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle gündemimizden düşmüyor.
Öyle ki Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini en çok gördüğümüz yer de havalimanları oldu.
Kuzey Işıklarını da gördüler, Yunan Adalarında romantik bir tatil de yaptılar, yağmur ormanlarında maceraya da atıldılar.
Peki ülke ülke gezen tek Sabancı çifti, Hande Erçel ve Hakan Sabancı mı? Elbette hayır!
Yaklaşık bir ay önce Fransa'da kayak tatili yapan Pınar Sabancı, bu kez de Marakeş'ten pozlarını paylaştı.
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Peki "kimdir Pınar Sabancı?" diyecek olursanız, mini bir özet geçelim;
Pınar Sabancı, eğitimine Oxford Üniversitesi'nde psikoloji alanında yüksek lisans yaparak devam etmiştir.
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