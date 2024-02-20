Merve Boluğur 'Kara Melek' Dediği İntikam Detaylı Pozlarıyla Yapay Zeka Görsellerine Bile Taş Çıkardı

Merve Boluğur son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yeniden gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisine dair yeni açıklamalar yapan ünlü isim, şimdilerde ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Elinde bir mikrofonla gördüğümüz Merve Boluğur, kendisini yapay zeka görsellerine bile taş çıkardı!