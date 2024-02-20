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Merve Boluğur 'Kara Melek' Dediği İntikam Detaylı Pozlarıyla Yapay Zeka Görsellerine Bile Taş Çıkardı

Merve Boluğur 'Kara Melek' Dediği İntikam Detaylı Pozlarıyla Yapay Zeka Görsellerine Bile Taş Çıkardı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 17:36

Merve Boluğur son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yeniden gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisine dair yeni açıklamalar yapan ünlü isim, şimdilerde ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. 

Elinde bir mikrofonla gördüğümüz Merve Boluğur, kendisini yapay zeka görsellerine bile taş çıkardı!

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Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti, ne birlikte oldukları zamanlarda ne de ayrılıklarının sonrasında dilimizden düştüler.

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti, ne birlikte oldukları zamanlarda ne de ayrılıklarının sonrasında dilimizden düştüler.

Bir zamanlar herkesin imrenerek baktığı çift, 2015 yılında hayatlarını birleştirme kararı almıştı. Fakat herkesin de yakından şahitlik ettiği üzere, çiftimiz 2017'de ayrılık kararı aldı.

Ayrılığın ardından özellikle Merve Boluğur hem düşünce yapısında hem de tarzında büyük bir değişikliğe gitti.

Ayrılığın ardından özellikle Merve Boluğur hem düşünce yapısında hem de tarzında büyük bir değişikliğe gitti.

Başarılı bir oyuncu olan Merve Boluğur, kariyerine ara verdi, bir süre herkesten uzaklaştı. Son günlerde ise yeniden hayata döndü desek yeridir. Kendisini programlarda görmeye, sosyal medyadan paylaşımlarını almaya başladık.

Öyle ki Eser Yenenler'in programına katılan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla günlerce gündemimizden düşmedi.

Öyle ki Eser Yenenler'in programına katılan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla günlerce gündemimizden düşmedi.

Mutlu bir yuvası olmasını istediğini söyleyen Merve Boluğur'a sosyal medyadan tepki yağdı. Ünlü ismin bu sözlerinin ardından birçok kişi Murat Dalkılıç'a tepki göstermeye başladı.

Bu açıklamaların üzerine yıllardır tek kelime etmeyen Murat Dalkılıç, sosyal medyadan açıklama yapmak durumunda kaldı!

Bu açıklamaların üzerine yıllardır tek kelime etmeyen Murat Dalkılıç, sosyal medyadan açıklama yapmak durumunda kaldı!

Herkesin kendisine bu videoyu gönderdiğini söyleyen Dalkılıç, eski eşinin bu söylemlerinin doğru olmadığını belirtti.

Detaylara burada yer vermiştik;

Tüm bu yaşananların üzerine, gözler yeniden Merve Boluğur'un kariyerine, enerjisine, aurasına çevrildi. Son günlerde binlerce kişi Merve Boluğur'a yeniden oyunculuğa dönmesini tavsiye etmeye başladı!

Tüm bu yaşananların üzerine, gözler yeniden Merve Boluğur'un kariyerine, enerjisine, aurasına çevrildi. Son günlerde binlerce kişi Merve Boluğur'a yeniden oyunculuğa dönmesini tavsiye etmeye başladı!

Oyunculuğa dönecek mi bilinmez fakat, Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda müzik kariyerine devam etmek istediğini açıklamıştı.

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Merve Boluğur, son olarak sosyal medya hesabından 'Kara Melek' notunu düştüğü bu pozlarını paylaştı.

Merve Boluğur, son olarak sosyal medya hesabından 'Kara Melek' notunu düştüğü bu pozlarını paylaştı.

'Kara Melek' yazısına bir de 'bıçak' emojisi eşlik etti!

'Kara Melek' yazısına bir de 'bıçak' emojisi eşlik etti!

Asıl sürpriz ise sondaydı! Merve Boluğur, aylar öncesinden açıkladığı müzik kariyeriyle ilgili minik bir sürpriz yapmışa benziyor!

Asıl sürpriz ise sondaydı! Merve Boluğur, aylar öncesinden açıkladığı müzik kariyeriyle ilgili minik bir sürpriz yapmışa benziyor!

Bize sorarsanız, ünlü isim yapay zeka görsellerine bile taş çıkarmış bu pozlarıyla;

Peki ya takipçileri ne demiş?

Peki ya takipçileri ne demiş?

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