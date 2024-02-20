Merve Boluğur 'Kara Melek' Dediği İntikam Detaylı Pozlarıyla Yapay Zeka Görsellerine Bile Taş Çıkardı
Merve Boluğur 'Kara Melek' Dediği İntikam Detaylı Pozlarıyla Yapay Zeka Görsellerine Bile Taş Çıkardı
Merve Boluğur son zamanlarda yaptığı açıklamalarla yeniden gündemimize gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde eski aşkı Murat Dalkılıç ile olan ilişkisine dair yeni açıklamalar yapan ünlü isim, şimdilerde ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.
Elinde bir mikrofonla gördüğümüz Merve Boluğur, kendisini yapay zeka görsellerine bile taş çıkardı!
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Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur çifti, ne birlikte oldukları zamanlarda ne de ayrılıklarının sonrasında dilimizden düştüler.
Ayrılığın ardından özellikle Merve Boluğur hem düşünce yapısında hem de tarzında büyük bir değişikliğe gitti.
Öyle ki Eser Yenenler'in programına katılan Merve Boluğur, yaptığı açıklamalarla günlerce gündemimizden düşmedi.
Bu açıklamaların üzerine yıllardır tek kelime etmeyen Murat Dalkılıç, sosyal medyadan açıklama yapmak durumunda kaldı!
Tüm bu yaşananların üzerine, gözler yeniden Merve Boluğur'un kariyerine, enerjisine, aurasına çevrildi. Son günlerde binlerce kişi Merve Boluğur'a yeniden oyunculuğa dönmesini tavsiye etmeye başladı!
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Merve Boluğur, son olarak sosyal medya hesabından 'Kara Melek' notunu düştüğü bu pozlarını paylaştı.
'Kara Melek' yazısına bir de 'bıçak' emojisi eşlik etti!
Asıl sürpriz ise sondaydı! Merve Boluğur, aylar öncesinden açıkladığı müzik kariyeriyle ilgili minik bir sürpriz yapmışa benziyor!
Peki ya takipçileri ne demiş?
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