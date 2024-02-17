Çocuk Hayali Rahatsız Etti: Bu Aşkın Suçlusu İlan Edilen Murat Dalkılıç Merve Boluğur Hakkında İlk Kez Konuştu

2015 yılında dünyaevine giren Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Bu boşanmanın ardından Merve Boluğur kendisini bi' tık dağıtınca tüm oklar eski eşi Murat Dalkılıç'a çevrilmişti. Bu aşkın katilli olarak görülen Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'un 'Mutlu bir yuva, bir çocuk istiyordum' sözlerinin ardından yıllar sonra ilk kez eski eşi Merve Boluğur hakkında konuştu!