Çocuk Hayali Rahatsız Etti: Bu Aşkın Suçlusu İlan Edilen Murat Dalkılıç Merve Boluğur Hakkında İlk Kez Konuştu
Çocuk Hayali Rahatsız Etti: Bu Aşkın Suçlusu İlan Edilen Murat Dalkılıç Merve Boluğur Hakkında İlk Kez Konuştu
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3chg8...
2015 yılında dünyaevine giren Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç, 2017 yılında yollarını ayırmıştı. Bu boşanmanın ardından Merve Boluğur kendisini bi' tık dağıtınca tüm oklar eski eşi Murat Dalkılıç'a çevrilmişti. Bu aşkın katilli olarak görülen Murat Dalkılıç, Merve Boluğur'un 'Mutlu bir yuva, bir çocuk istiyordum' sözlerinin ardından yıllar sonra ilk kez eski eşi Merve Boluğur hakkında konuştu!
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Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti 2015 yılında dünyaevine girmiş 2017 yılında ise maalesef boşanmışlardı.
Bir dönem magazin dünyasını kasıp kavuran bu çift, boşanma haberleriyle herkesi şoka uğratmıştı.
Magazin sektörünü aşka küstüren bu boşanmanın ardından Merve Boluğur'un tarz ve düşünce değişikliğine gitmesinin müsebbibi olarak hep Murat Dalkılıç gösterildi.
Uzun süre aşka küsen Merve Boluğur, Mert Aydın'la 2022 yılında sadece 2 aydan kısa süren bir evlilik yaptı. Fakat yine yüzü gülmedi...
Merve Boluğur'un hepimizin gözünün önünde yaşadığı değişim, Murat Dalkılıç'a "Ne yaptın bu kıza?" dememize neden olurken Boluğur geçtiğimiz günlerde izleyenleri duygulandıran bir konuşma yaptı.
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Eser Yenenler'in programına konuk olan Merve Boluğur aşk, evlilik ve çocuk açıklamasıyla herkesi hüzünlendirirken bazı kullanıcılar bu anları Murat Dalkılıç şarkısıyla editledi.
Yıllardır her Merve Boluğur olayı sonrası suçlu bulunan ve "Bu aşkın katili sensin" denilen Murat Dalkılıç, sonunda konuyla ilgili açıklamada bulundu!
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
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