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Bir Güle Bile Razı Olan Merve Boluğur Akıllara 'Seni Kim Üzdü?' Sorularını Getirdi

Bir Güle Bile Razı Olan Merve Boluğur Akıllara 'Seni Kim Üzdü?' Sorularını Getirdi

Effy
Effy - Onedio Editörü
15.02.2024 - 17:22

Sevgililer Günü bazılarımız için buruk geçti: 'Bir güle bile razı olan' Merve Boluğur ise yine derdimiz yokken bizleri dertlendirdi!

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Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u tanıyanlar ve takip edenler iyi bilir: Maalesef kendisinin aşktan yana bir türlü yüzü gülmedi!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'u tanıyanlar ve takip edenler iyi bilir: Maalesef kendisinin aşktan yana bir türlü yüzü gülmedi!

Hatta geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in konuğu olan Boluğur, yaşadığı ayrılıklar hakkında "Yorgunluk, üzüntü oluyor. Başarısız hissediyorsun. Yine yapamadım, bu konuda kötüyüm" sözlerini sarf etmiş, hepimizi üzmüştü...

Hatta geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in konuğu olan Boluğur, yaşadığı ayrılıklar hakkında "Yorgunluk, üzüntü oluyor. Başarısız hissediyorsun. Yine yapamadım, bu konuda kötüyüm" sözlerini sarf etmiş, hepimizi üzmüştü...

Onun derdiyle dertlenmiştik...

Derken, çok geçmeden yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle dudak dudağa görüntülenmişti.

Derken, çok geçmeden yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyle dudak dudağa görüntülenmişti.

Detaylar:

Bekar mı değil mi bir türlü anlayamadığımız Boluğur'dan bu sefer de manidar bir Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

Bekar mı değil mi bir türlü anlayamadığımız Boluğur'dan bu sefer de manidar bir Sevgililer Günü paylaşımı geldi.

"Bir güle de razıyız dimi kızlar?" şeklinde not düşen Boluğur'un sevinci yine akıllara 'Seni kim böyle üzdü?' sorusunu getirdi.

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