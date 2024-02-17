Aras Bulut'un Abisi Orçun'un Kendisini İhbar Eden Eşinden İynemli Ailesiyle İlgili Şoke Eden Yeni Açıklamalar!

Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İynemli'nin adı şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarına karışmıştı. Bu iddiaların sahibi ise Orçun İynemli'nin eşi Eda tarafından ortaya atılmıştı. Sabah'ın haberine göre bu yüzden yargılanan Orçun İynemli'nin eşi Eda, hem eşi hem de İynemli ailesi hakkında birbirinden şoke edici yeni açıklamalarda bulundu!