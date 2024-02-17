Aras Bulut'un Abisi Orçun'un Kendisini İhbar Eden Eşinden İynemli Ailesiyle İlgili Şoke Eden Yeni Açıklamalar!
Aras Bulut'un Abisi Orçun'un Kendisini İhbar Eden Eşinden İynemli Ailesiyle İlgili Şoke Eden Yeni Açıklamalar!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan abisi Orçun İynemli'nin adı şiddet ve uyuşturucu satıcısı iddialarına karışmıştı. Bu iddiaların sahibi ise Orçun İynemli'nin eşi Eda tarafından ortaya atılmıştı. Sabah'ın haberine göre bu yüzden yargılanan Orçun İynemli'nin eşi Eda, hem eşi hem de İynemli ailesi hakkında birbirinden şoke edici yeni açıklamalarda bulundu!
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Geçtiğimiz yılın son zamanlarında Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli hakkında akılalmaz iddialar ortaya atılmıştı.
Kardeşi gibi oyuncu olan Orçun İynemli'nin hakkında, eşi Eda İynemli tarafından kendisine şiddet gösterdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Tek suçlama tabii ki şiddet değildi. Eda İynemli, eşi Orçun İynemli'nin evde uyuşturucu madde imal edip kullandığını ve hatta sattığını da iddia etti. Eve giden polis ekipleri, evde imal edilen uyuşturucu maddeleri ele geçirdi.
Orçun İynemli ifadesinde "Satmak için değil kullanmak için yetiştirdim" derken bağımlı olduğunu ve tedavi görmek istediğini belirtti.
Eş Eda İynemli, daha sonrasında giderek şikayetini geri çekti ve "Beni darp ettiği için sinirliydim. O yüzden 'Uyuşturucu satıyor' dedim" açıklamasında bulunmuştu.
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Fakat şimdi Sabah Gazetesi'nin haberine göre Eda İynemli'den, İynemli ailesi hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.
"Şiddet gördüğümü tüm ailesi biliyordu. Daha fazla konuşursam İynemli ailesi toplum içine çıkamaz" diyen Eda İynemli'nin iddiaları şu yönde 👇
Ne diyelim bilemedik, iddialar kan donduran cinsten... Yorum sizin...
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