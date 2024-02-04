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Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Hakkındaki Skandal Davada Yeni Gelişme

Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Hakkındaki Skandal Davada Yeni Gelişme

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 21:32

Son zamanların en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli, abisi hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Ünlü ismin abisi, Orçun İynemli, eşi Eda İynemli tarafından ihbar edilmişti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İynemli davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Aras Bulut İynemli, son zamanların en beğenilen oyuncularından birisi.

Aras Bulut İynemli, son zamanların en beğenilen oyuncularından birisi.

Henüz kariyerinin başında Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizide rol alarak adını milyonlara duyurmayı başaran isim, bugüne kadar birçok ünlü projede yer aldı. İynemli, magazin gündeminde de yakından takip ediliyor.

Son olarak Atatürk filminde rol alan İynemli, uzun bir süre magazin gündeminden düşmedi.

Son olarak Atatürk filminde rol alan İynemli, uzun bir süre magazin gündeminden düşmedi.

Ancak tam da Atatürk filminin vizyona gireceği sıralarda, İynemli ailesinde skandal bir gelişme yaşandı. Aras Bulut'un ağabeyi Orçun İynemli hakkında ortaya çıkan bir durum, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncu Orçun İynemli'nin eşimi darp ettiği iddia edilmiş, öyle ki eşi Eda İynemli, suç duyurusunda bulunmuştu.

Oyuncu Orçun İynemli'nin eşimi darp ettiği iddia edilmiş, öyle ki eşi Eda İynemli, suç duyurusunda bulunmuştu.

Söz konusu olayda, Eda ve eşi Orçun İynemli'nin tartışmaya başladıkları, daha sonra Orçun İynemli'nin eşini darp ettiği söylenmişti. Eda İynemli ise, karakola giderek eşinden şikayetçi olmuştu.

Karakolda ifade veren Eda İynemli, darp edildiğini söylemiş, evde ise uyuşturucu madde imal ettiğini, kullandığını ihbar etmişti.

Karakolda ifade veren Eda İynemli, darp edildiğini söylemiş, evde ise uyuşturucu madde imal ettiğini, kullandığını ihbar etmişti.

Emniyete gelen bu ihbar sonrası savcılık izni çıkartıldığı ve çiftin evinde arama yapıldığı belirtilmişti. 

Eşinin ihbarı üzerine Orçun İynemli'nin evinde yapılan aramada, saksılarda yetiştirilen uyuşturucu maddeler ele geçirilmişti.

Orçun İynemli, gözaltına alınmış, karakolda ifadesi alınmıştı. İynemli, ifadesinde bağımlı olduğunu söyleyerek tedavi almak istediğini belirtmişti.

Orçun İynemli, gözaltına alınmış, karakolda ifadesi alınmıştı. İynemli, ifadesinde bağımlı olduğunu söyleyerek tedavi almak istediğini belirtmişti.

Orçun İynemli, haftada iki-üç kez madde kullandığını açıklamış, tedavi görmek istediğini belirtmişti.

Savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talep edilen İynemli'ye nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı konmuştu.

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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İynemli davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İynemli davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Eda İynemli, darp iddiasıyla şikayetçi olduğu eşinin şikayetini geri çekti. İynemli, verdiği ifadede eşiyle arasında yaşana darp olayından dolayı sinirli olduğunu belirterek, bu yüzden uyuşturucu maddeleri sattığı yönünde ihbarda bulunduğu ifade etti.

Gerçeğin bu şekilde olmadığını belirten Eda İynemli, eşinin içmek için maddeleri aldığını, psikiyatrik tedavi göreceklerini ifade etti.

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