Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Hakkındaki Skandal Davada Yeni Gelişme
Aras Bulut İynemli'nin Ağabeyi Orçun İynemli Hakkındaki Skandal Davada Yeni Gelişme
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Son zamanların en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli, abisi hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme gelmişti. Ünlü ismin abisi, Orçun İynemli, eşi Eda İynemli tarafından ihbar edilmişti. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İynemli davasında yeni bir gelişme yaşandı.
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Aras Bulut İynemli, son zamanların en beğenilen oyuncularından birisi.
Son olarak Atatürk filminde rol alan İynemli, uzun bir süre magazin gündeminden düşmedi.
Oyuncu Orçun İynemli'nin eşimi darp ettiği iddia edilmiş, öyle ki eşi Eda İynemli, suç duyurusunda bulunmuştu.
Karakolda ifade veren Eda İynemli, darp edildiğini söylemiş, evde ise uyuşturucu madde imal ettiğini, kullandığını ihbar etmişti.
Orçun İynemli, gözaltına alınmış, karakolda ifadesi alınmıştı. İynemli, ifadesinde bağımlı olduğunu söyleyerek tedavi almak istediğini belirtmişti.
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Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre, İynemli davasında önemli bir gelişme yaşandı.
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