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Ahmet Kural Doğacak Çocuğunun İsmini Açıkladı: O da Eda Ece Gibi Düşünüyormuş!

Ahmet Kural Doğacak Çocuğunun İsmini Açıkladı: O da Eda Ece Gibi Düşünüyormuş!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 17:30

Yaz aylarında dünyaevine girerek herkesi şaşırtan Ahmet Kural, şimdilerde çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. HaberTürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, oğullarının adına da karar vermiş.

Öğrendik ki çiftimiz de isim konusunda Eda Ece gibi düşünüyormuş!

Kaynak: https://www.haberturk.com/ahmet-kural...
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Murat Cemcir ile birlikte görmeye alışık olduğumuz Ahmet Kural, uzun bir aranın ardından yeni filmiyle döndü.

Murat Cemcir ile birlikte görmeye alışık olduğumuz Ahmet Kural, uzun bir aranın ardından yeni filmiyle döndü.

Bugüne kadar Düğün Dernek', 'Çalgı Çengi', 'İşler Güçlergibi projelerde beraber gördüğümüz ikili, son zamanlarda yollarını ayırdı. Öyle ki iki taraftan yapılan açıklamalar da, yolun sonuna gelindiğini gösteriyordu.

Öyle ki Temmuz ayında evlenen Ahmet Kural'ın düğününde, yakın dostu Murat Cemcir'i göremedik.

Öyle ki Temmuz ayında evlenen Ahmet Kural'ın düğününde, yakın dostu Murat Cemcir'i göremedik.

Ahmet Kural, Murat Cemcir ile olan 'eski' dostluğu bir yana, son zamanlarda yaşadığı ilişkiyle gündemimizden düşmüyor aslında. 

Kural, Temmuz ayında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile nikah masasına oturdu.

Daha sonra da çiftimizden bebek müjdesi geldi!

Daha sonra da çiftimizden bebek müjdesi geldi!

Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, bir bebek beklediklerini duyurdu. Öyle ki çiftimiz şimdilerde bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde de yeni pozlar geldi bu çiftten;

Bir erkek bebek bekleyen çiftimiz, çocuklarının adına da şimdiden karar verdi!

Bir erkek bebek bekleyen çiftimiz, çocuklarının adına da şimdiden karar verdi!

HaberTürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, yaptıkları röportajda ne kadar heyecanlı ve duygusal olduklarını dile getirdiler. 

Hatta Ahmet Kural, ultrasonda bebeğinin kalp atışını duyduğunda gözyaşlarına hakim olamamış!

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, bebeklerine Kemal adını koymaya karar vermiş!

Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, bebeklerine Kemal adını koymaya karar vermiş!

Peki neden Kemal diyecek olursanız, Ahmet Kural şu şekilde açıklıyor nedenini: 'Heyecanlıyız ve bekliyoruz, adını Kemal koyacağız. Kemal güzel bir isim 'Mustafa Kemal Atatürk', 'Kemal Sunal' gibi güzel insanların isimleri.'

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Yani sizin anlayacağınız, Kural ailesi de, "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var." diyen Eda Ece ile aynı fikirde!

Yani sizin anlayacağınız, Kural ailesi de, "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var." diyen Eda Ece ile aynı fikirde!

Sağlıkla Kemal Kural! 🧿

Pek tabii henüz adı belli olmayan, Eda Ece'nin kızı! 😍

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