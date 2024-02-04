Ahmet Kural Doğacak Çocuğunun İsmini Açıkladı: O da Eda Ece Gibi Düşünüyormuş!

Yaz aylarında dünyaevine girerek herkesi şaşırtan Ahmet Kural, şimdilerde çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. HaberTürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, oğullarının adına da karar vermiş.

Öğrendik ki çiftimiz de isim konusunda Eda Ece gibi düşünüyormuş!