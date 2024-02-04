Ahmet Kural Doğacak Çocuğunun İsmini Açıkladı: O da Eda Ece Gibi Düşünüyormuş!
Ahmet Kural Doğacak Çocuğunun İsmini Açıkladı: O da Eda Ece Gibi Düşünüyormuş!
Kaynak: https://www.haberturk.com/ahmet-kural...
Yaz aylarında dünyaevine girerek herkesi şaşırtan Ahmet Kural, şimdilerde çocuğuna kavuşmak için gün sayıyor. HaberTürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Çelik, oğullarının adına da karar vermiş.
Öğrendik ki çiftimiz de isim konusunda Eda Ece gibi düşünüyormuş!
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Murat Cemcir ile birlikte görmeye alışık olduğumuz Ahmet Kural, uzun bir aranın ardından yeni filmiyle döndü.
Öyle ki Temmuz ayında evlenen Ahmet Kural'ın düğününde, yakın dostu Murat Cemcir'i göremedik.
Daha sonra da çiftimizden bebek müjdesi geldi!
Bir erkek bebek bekleyen çiftimiz, çocuklarının adına da şimdiden karar verdi!
Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin çifti, bebeklerine Kemal adını koymaya karar vermiş!
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Yani sizin anlayacağınız, Kural ailesi de, "Yeni isimler çok değişik. Lili, Lala, Lolo gibi isimler var." diyen Eda Ece ile aynı fikirde!
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