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Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Doğum Gününde Kayınvalidesine Karşı "Hap Koydum"la Oynaması Olay Oldu

Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Doğum Gününde Kayınvalidesine Karşı "Hap Koydum"la Oynaması Olay Oldu

Demet Akalın
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 15:39

Sosyal medyanın kraliçesi haline gelen Demet Akalın'ın yaptığı paylaşımları mutlaka görüyorsunuzdur. Instagram'da 10,1 milyon takipçisi olan Akalın, kızı Hira'nın doğum günü partisinden fotoğraflar paylaştı. Kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attığı şarkı epey manidar bulunan Akalın'ın videosu olay oldu!

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Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kızlarının doğum günü için yine kolları sıvamış anlaşılan.

Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kızlarının doğum günü için yine kolları sıvamış anlaşılan.

Geçtiğimiz yıllardan alışkınız gerçi. Kızları Hira hangi temayı isterse, yaş günü o temada hazırlanan organizasyonda kutlanıyor. Akalın ve Kurt kızlarının mutluluğu için ellerinden geleni yapıyor anlayacağınız.

Bu yılın teması da Galatasaray olmuş! Bu yıl 10 yaşına giren Hira Kurt, fanatik taraftarlığını doğum gününde göstermek istemiş anlaşılan.

Bu yılın teması da Galatasaray olmuş! Bu yıl 10 yaşına giren Hira Kurt, fanatik taraftarlığını doğum gününde göstermek istemiş anlaşılan.

Demet Akalın da arkadaşlarıyla birlikte kutlayacağı doğum günü için bir organizasyon şirketiyle anlaşmış ve ortalık sarı kırmızı renklere bürünmüş.

Pastasından süslemelerine her şey sarı kırmızı gördüğünüz gibi. Bir kenarda Icardi'nin yalnız maketi, diğer kenarda Galatasaraylı futbolcuların birlikte olduğu maket var.

Pastasından süslemelerine her şey sarı kırmızı gördüğünüz gibi. Bir kenarda Icardi'nin yalnız maketi, diğer kenarda Galatasaraylı futbolcuların birlikte olduğu maket var.

Dün akşam Mahsun Kırmızıgül'ü dinlemeye giden Okan Kurt ve Demet Akalın hemen ardından kızları için hazırlık yapmaya başlamış yani.

Doğum günü partisine katılan isimler arasında Alişan ve eşi Buse Varol da vardı.

Doğum günü partisine katılan isimler arasında Alişan ve eşi Buse Varol da vardı.

Hira'nın arkadaşlarının yanı sıra Demet Akalın ve Okan Kurt'un yakın arkadaşları, aynı zamanda aile bireyleri de partideki yerini almıştı.

Partiye damgasını vuran anlardan bir tanesi ise Akalın'ın, kayınvalidesi ile karşılıklı Hap Koydum şarkısıyla oynaması oldu.

Partiye damgasını vuran anlardan bir tanesi ise Akalın'ın, kayınvalidesi ile karşılıklı Hap Koydum şarkısıyla oynaması oldu.

Okan Kurt'un annesini yanına alıp Kibariye'nin Hap Koydum şarkısında göbek atan Demet Akalın, mimikleri ve hareketleri ile hem kendilerini hem izleyenleri kahkahalara boğdu.

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"Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum." 😂

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