Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Doğum Gününde Kayınvalidesine Karşı "Hap Koydum"la Oynaması Olay Oldu
Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Doğum Gününde Kayınvalidesine Karşı "Hap Koydum"la Oynaması Olay Oldu
Sosyal medyanın kraliçesi haline gelen Demet Akalın'ın yaptığı paylaşımları mutlaka görüyorsunuzdur. Instagram'da 10,1 milyon takipçisi olan Akalın, kızı Hira'nın doğum günü partisinden fotoğraflar paylaştı. Kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attığı şarkı epey manidar bulunan Akalın'ın videosu olay oldu!
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Demet Akalın ve Okan Kurt çifti kızlarının doğum günü için yine kolları sıvamış anlaşılan.
Bu yılın teması da Galatasaray olmuş! Bu yıl 10 yaşına giren Hira Kurt, fanatik taraftarlığını doğum gününde göstermek istemiş anlaşılan.
Pastasından süslemelerine her şey sarı kırmızı gördüğünüz gibi. Bir kenarda Icardi'nin yalnız maketi, diğer kenarda Galatasaraylı futbolcuların birlikte olduğu maket var.
Doğum günü partisine katılan isimler arasında Alişan ve eşi Buse Varol da vardı.
Partiye damgasını vuran anlardan bir tanesi ise Akalın'ın, kayınvalidesi ile karşılıklı Hap Koydum şarkısıyla oynaması oldu.
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"Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum." 😂
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