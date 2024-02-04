Demet Akalın'ın Kızı Hira'nın Doğum Gününde Kayınvalidesine Karşı "Hap Koydum"la Oynaması Olay Oldu

Sosyal medyanın kraliçesi haline gelen Demet Akalın'ın yaptığı paylaşımları mutlaka görüyorsunuzdur. Instagram'da 10,1 milyon takipçisi olan Akalın, kızı Hira'nın doğum günü partisinden fotoğraflar paylaştı. Kayınvalidesiyle karşılıklı göbek attığı şarkı epey manidar bulunan Akalın'ın videosu olay oldu!