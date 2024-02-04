Yeliz Yeşilmen Evindeki Yabancı Uyruklu Çalışanı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı, Pasaportunu Paylaştı
Yeliz Yeşilmen Evindeki Yabancı Uyruklu Çalışanı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı, Pasaportunu Paylaştı
Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, son zamanlarda magazin gündeminden eksik olmamaya başladı. Son olarak Uludağ fiyatlarına isyan eden ünlü isim, evine aldığı yabancı uyruklu çalışanı tarafından dolandırıldığını açıkladı.
Yeşilmen, şahsın pasaport bilgilerini paylaşarak herkesi uyardı.
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Ünlü şarkıcı Yeliz Yelişmen, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında oldukça aktif.
Yeliz Yeşilmen, son olarak gittiği Uludağ tatilinde gördüğü fiyatlara şoke olmuş, isyan etmişti.
Ünlü isim son olarak evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını açıkladı.
Yeliz Yeşilmen, ayrıca dolandırıcı şahsın pasaport bilgilerini de paylaşarak dikkatli olunması konusunda uyardı.
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