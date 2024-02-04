Yeliz Yeşilmen Evindeki Yabancı Uyruklu Çalışanı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı, Pasaportunu Paylaştı

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak “Yardıma muhtacım diye gelip de evime aldığım kadın beni dolandırdı ve kaçtı. Bunu görenler şikâyet etsinler lütfen çünkü kendisi bir sahtekâr ve dolandırıcı' ifadelerini kullandı.