Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yeliz Yeşilmen Evindeki Yabancı Uyruklu Çalışanı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı, Pasaportunu Paylaştı

Yeliz Yeşilmen Evindeki Yabancı Uyruklu Çalışanı Tarafından Dolandırıldığını Açıkladı, Pasaportunu Paylaştı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 20:01

Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen, son zamanlarda magazin gündeminden eksik olmamaya başladı. Son olarak Uludağ fiyatlarına isyan eden ünlü isim, evine aldığı yabancı uyruklu çalışanı tarafından dolandırıldığını açıkladı.

Yeşilmen, şahsın pasaport bilgilerini paylaşarak herkesi uyardı.

Kaynak: https://www.patronlardunyasi.com/habe...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Yeliz Yelişmen, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında oldukça aktif.

Ünlü şarkıcı Yeliz Yelişmen, son zamanlarda sosyal medya hesaplarında oldukça aktif.

Eski model ve sunucu Yeliz Yeşilmen, sosyal medyadaki aktifliğinin yanısıra katıldığı programlardaki açıklamalarıyla da dikkat çekiyor. Zaman zaman kendisinden diğer ünlü isimler hakkında eleştiriler alıyoruz.

Yeliz Yeşilmen, son olarak gittiği Uludağ tatilinde gördüğü fiyatlara şoke olmuş, isyan etmişti.

Yeliz Yeşilmen, son olarak gittiği Uludağ tatilinde gördüğü fiyatlara şoke olmuş, isyan etmişti.

Ailesiyle birlikte kayak yapan Yeşilmen, o anları sosyal medya hesabından paylaşmış, tatil fiyatlarından da haber vermişti.

Burada detaylıca yer vermiştik;

Ünlü isim son olarak evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını açıkladı.

Ünlü isim son olarak evine aldığı yabancı uyruklu bir çalışanı tarafından dolandırıldığını açıkladı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Yeliz Yeşilmen, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak  “Yardıma muhtacım diye gelip de evime aldığım kadın beni dolandırdı ve kaçtı. Bunu görenler şikâyet etsinler lütfen çünkü kendisi bir sahtekâr ve dolandırıcı' ifadelerini kullandı.

Yeliz Yeşilmen, ayrıca dolandırıcı şahsın pasaport bilgilerini de paylaşarak dikkatli olunması konusunda uyardı.

Yeliz Yeşilmen, ayrıca dolandırıcı şahsın pasaport bilgilerini de paylaşarak dikkatli olunması konusunda uyardı.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?