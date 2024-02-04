Geliyor Gelmekte Olan: Burak Yeter’in Uzayda Konseri İçin Hazırlıklar Tamam
Geliyor Gelmekte Olan: Burak Yeter’in Uzayda Konseri İçin Hazırlıklar Tamam
Şu sıralar uzay konusunda ardı ardına ilkleri yaşıyoruz! DJ Burak Yeter, uzayda vereceği konserin hazırlıklarının tamam olduğumu söyleyerek detayları paylaştı. Buyurun 👇
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DJ Burak Yeter’i tanıyanlar bilir: Kendisinin küçüklüğünden beri astronot olma hayali vardı.
Astronot olamasa da uzay hayalinden kolay vazgeçmeyen DJ isim, uzayda konser vermeye hazırlanıyor!
Heyecanlandıran projede hazırlıkların da tamam olduğu aktarıldı: Yeter, balonlara bağlı bir kapsülle 55 bin fit (yaklaşık 17 bin metre) yüksekliğe çıkıp müzik yapacak.
“Fırlatma, İspanya’nın Barselona kentinde yapılacak. Balonlarla varış noktasına ulaşmak 2 saat sürecek” sözleriyle heyecanı arttıran Yeter, müzik endüstrisinde yeni bir sayfa açacaklarını söyledi.
“Müziğin ulaşamayacağı hiçbir yer yok ve bu konserle bunu tüm dünyaya göstermek istiyoruz” diyen DJ isim, dünya dışında ilk canlı müzik yapan isim olarak da tarihe geçecek.
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“Kapsülün her yerinde kameralar bulunacak. İnsanlar gösteriyi 360 derecelik açıyla izleme seçeneğine sahip olacak” sözleriyle heyecan iyice doruğa çıktı!
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