Eşi Barış Arduç'u Övmelere Doyamayan Gupse Özay Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!
Eşi Barış Arduç'u Övmelere Doyamayan Gupse Özay Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!
Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarıyla magazin gündeminin en takdir edilen çiftlerinden! Öyle ki hiçbir fırsatta birbirlerine olan aşklarını ilan etmekten, birbirlerini övmekten geri kalmıyorlar!
A Para'nın Biz Bize programına katılan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'u Türkiye'nin en yakışıklı ve komik kişisi ilan etmekten geri durmadı.
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Son zamanlarda aşklarıyla gündemimizden düşmeyen bir çiftimiz var: Gupse Özay ve Barış Arduç.
2020 yılında sade bir törenle evlenen çiftimiz, başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya karar verdi.
Son zamanlarda ise çiftimizi birbirine haykırdıkları aşklarıyla gündemimizden düşürmez olduk.
Pek tabii Gupse Özay da bu iltifatların altında kalmadı, seviyeyi bir tık ileri taşıdı.
Gupse Özay, son olarak A Para'nın Biz Bize programına katılarak hem yeni filmine hem de hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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"Barış benden daha komik. Yakışıklı olunca o tarafı yokmuş gibi oluyor. Kendisi benim Türkiye'de gördüğüm en komik insan. Öyle birisi yok Türkiye'de."
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