Eşi Barış Arduç'u Övmelere Doyamayan Gupse Özay Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!

Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarıyla magazin gündeminin en takdir edilen çiftlerinden! Öyle ki hiçbir fırsatta birbirlerine olan aşklarını ilan etmekten, birbirlerini övmekten geri kalmıyorlar!

A Para'nın Biz Bize programına katılan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'u Türkiye'nin en yakışıklı ve komik kişisi ilan etmekten geri durmadı.