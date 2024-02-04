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Eşi Barış Arduç'u Övmelere Doyamayan Gupse Özay Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!

Eşi Barış Arduç'u Övmelere Doyamayan Gupse Özay Çıtayı Yine Arşa Çıkardı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.02.2024 - 18:53

Gupse Özay ve Barış Arduç, aşklarıyla magazin gündeminin en takdir edilen çiftlerinden! Öyle ki hiçbir fırsatta birbirlerine olan aşklarını ilan etmekten, birbirlerini övmekten geri kalmıyorlar! 

A Para'nın Biz Bize programına katılan Gupse Özay, eşi Barış Arduç'u Türkiye'nin en yakışıklı ve komik kişisi ilan etmekten geri durmadı.

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Son zamanlarda aşklarıyla gündemimizden düşmeyen bir çiftimiz var: Gupse Özay ve Barış Arduç.

Son zamanlarda aşklarıyla gündemimizden düşmeyen bir çiftimiz var: Gupse Özay ve Barış Arduç.

'Deliha' film setinde başlayan ilişkilerini bir ileri seviyeye, hatta birkaç ileri seviyeye taşıyan ikili, aile olma yolunda emin adımlarla ilerlediler. 

Tam bir aşk hikayesi anlayacağınız!

2020 yılında sade bir törenle evlenen çiftimiz, başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya karar verdi.

2020 yılında sade bir törenle evlenen çiftimiz, başlarda ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya karar verdi.

Zaman zaman aşk dolu fotoğraflarını gördüğümüz çiftimiz, 2022 yılında ise ilk bebeklerini kucaklarına aldılar. Jan Asya adını verdikleri kızlarıyla mini bir aile oldular.

Son zamanlarda ise çiftimizi birbirine haykırdıkları aşklarıyla gündemimizden düşürmez olduk.

Son zamanlarda ise çiftimizi birbirine haykırdıkları aşklarıyla gündemimizden düşürmez olduk.

Ünlü oyuncu Gupse Özay'ın Lohusa filminin çıkmasıyla başlayan bu süreçte, özellikle Barış Arduç'tan üst üste romantik açıklamalar geldi. 

Filminin galasında, eşinden 'Ben karımın anneliğinden de bana olan eşliğinden de razıyım' sözleriyle bahsetmişti Arduç!

Pek tabii Gupse Özay da bu iltifatların altında kalmadı, seviyeyi bir tık ileri taşıdı.

Pek tabii Gupse Özay da bu iltifatların altında kalmadı, seviyeyi bir tık ileri taşıdı.

Katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Özay, eşinden sonra aşk tanımının nasıl değiştiğini de anlattı. 

'Barış'tan sonra kolumu keserim, böbreğimi bile veririm gibi bir duygunun aşk olduğunu anladım.' sözleri bunu özetler nitelikte!

Burada detaylıca bahsetmiştik;

Gupse Özay, son olarak A Para'nın Biz Bize programına katılarak hem yeni filmine hem de hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gupse Özay, son olarak A Para'nın Biz Bize programına katılarak hem yeni filmine hem de hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Gupse Özay'a ileride çocuğu ve eşiyle birlikte aynı filmde rol alıp almak istemeyeceği soruldu. Bu konuya çocuğunun kendisinin karar vermesini istediğini açıklayan Özay, aynı filmde rol almanın ise Barış Arduç ile en büyük hayalleri olduğunu söyledi.

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"Barış benden daha komik. Yakışıklı olunca o tarafı yokmuş gibi oluyor. Kendisi benim Türkiye'de gördüğüm en komik insan. Öyle birisi yok Türkiye'de."

"Barış benden daha komik. Yakışıklı olunca o tarafı yokmuş gibi oluyor. Kendisi benim Türkiye'de gördüğüm en komik insan. Öyle birisi yok Türkiye'de."

Peki siz Türkiye'nin en aşık çifti olabilir misiniz? 😍 🧿

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