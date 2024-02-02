Barış Arduç'a Kadar Aşkın Kimyasal Problem Olduğunu Düşünen Gupse Özay'ın Kol Kesmeli Aşk Tanımı Güldürdü
Barış Arduç'a Kadar Aşkın Kimyasal Problem Olduğunu Düşünen Gupse Özay'ın Kol Kesmeli Aşk Tanımı Güldürdü
Barış Arduç'a kadar aşkın kimyasal problem olduğunu düşünen Gupse Özay'ın Barış Arduç'tan sonraki aşk tanımı izleyenleri kahkaha boğdu.
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Deliha filminde birlikte rol alan Gupse Özay ve Barış Arduç arkadaşlığı bildiğiniz üzere aşka dönüşmüş ve çift 2020 yılında nikah masasına oturmuşlardı.
Set arkadaşlığını hayat arkadaşlığına dönüştüren çiftin 2022 yılında Jan Asya isminde bir de kızları olmuştu.
Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, aşklarını açıkladıkları günden bu yana magazin gündeminin de en sevilen çiftlerinden biri oldular.
Gupse Özay'a her fırsatta aşkını haykıran Barış Arduç, Arduç'a her fırsatta sevgisini dillendiren Gupse Özay derken bu ikili herkesi her fırsatta imrendirmeyi de başarmışlardı.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Arduç, 'Lohusa' filminin galasındaki "Ben karımın anneliğinden de bana olan eşliğinden de razıyım" sözleriyle gözlerimizden kalpler çıkmasına neden olmuştu.
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Bu sefer de Gupse Özay, Barış Arduç'tan önce ve sonra olarak yaptığı aşk tanımıyla gündeme geldi.
Melis İşiten'in programına konuk olan Özay, aşkı nasıl bulduğunu "Barış'a kadar şöyle buluyordum aşkı: Kimyasal problem, takıntılık, birini tavlamak istersin o sana bakmaz, inat edersin onu aşk zannedersin gibi daha materyalist bakış açımla böyle salak bir psikoloji yaptığım bir konuydu." cümleleriyle ifade etti.
Özay, Barış Arduç'tan sonra aşkın tanımını ise "Barış'tan sonra kolumu keserim, böbreğimi bile veririm gibi bir duygunun aşk olduğunu anladım." cümleleriyle yaptı.
Özay'ın açıklamaları "aşık olunca aklımı kaybetme seviyem" dedirtti 👇🏻
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