Dilan Polat'ı Sektöre Soktuğunu ve Pişman Olduğunu İddia Eden Neslim Güngen'den Polat'a Zeytin Dalı Hamlesi
Dilan Polat'ı Sektöre Soktuğunu ve Pişman Olduğunu İddia Eden Neslim Güngen'den Polat'a Zeytin Dalı Hamlesi
Hatırlarsanız Polat davasından sonra Neslim Güngen, Dilan Polat'ı sektöre kazandırdığını ve bu konuda pişmanlık duyduğunu iddia etmişti. Ancak son hamlesiyle dikkatleri üzerine çeken Güngen, Polat'a adeta bir zeytin dalı uzattı.
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Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiaları ile tutuklanan Dilan ve Engin Polat çiftinin davası hala devam ediyor biliyorsunuz ki. Hatta Dilan Polat ile adı davaya karışan diğer fenomenlerin de...
Hatırlarsanı bu isimlerden bir tanesi de lüks yaşantısıyla dikkat çeken Neslim Güngen olmuştu. Dilan Polat'ı güzellik sektörü ile tanıştıran isim olarak tanınan Neslim Güngen de Polat davasına dahil edilmiş ve hakkında soruşturma bile açılmıştı.
Bu olaylardan sonra Güngen, Polat için "Dilan Polat'ı sektöre ben soktum. Kendi ayağıma sıktım. Neden olmasın ben sana destek olurum dedim. Cihazlarımı ona geliş fiyatıyla sattım. Onun bu sektöre girmesini sağladım" demişti.
Polat davasına dahil olduğu için tüm hıncını Dilan Polat'tan çıkartan Neslim Güngen geçtiğimiz saatlerde geri vites yaparak Dilan Polat hakkında bazı açıklamalarda bulundu.
Günden, bir takipçisinin sorduğu "Dilan Polat'ı ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna "Evet. Ne olursa olsun kimse bunu hak etmez. Önümüzdeki günlerde ona mektup yazacağım" diyerek Dilan Polat'a resmen zeytin dalı uzattı.
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Dilan Polat için "Belki birbirimize karşı yanlışlarımız oldu ama ne olursa olsun o bir anne" diyen Güngen'in geri vitesi davayı takip eden sosyal medya kullanıcılarının da kafasını karıştırdı.
Neslim Güngen'in açıklamasının tamamı 👇🏻
Sizce Güngen'in Polat hamlesinin sebebi ne olabilir? Yorumlarda buluşalım!
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