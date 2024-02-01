Bir O Kalmıştı: Ünlü Şarkıcı Keremcem'in Sevgilisiyle Çektiği TikTok Videosu İzleyenleri Cringe Komasına Soktu
Bir O Kalmıştı: Ünlü Şarkıcı Keremcem'in Sevgilisiyle Çektiği TikTok Videosu İzleyenleri Cringe Komasına Soktu
Biliyorsunuz TikTok artık ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi. Ünlü ünsüz kullanmayan neredeyse yok. Bir o kalmıştı dediğimiz Keremcem bile TikTok'ta artık. Keremcem, çektiği TikTok videosuyla izleyenleri ringe komasına soktu.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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2000'li yıllarda hayatımıza giren ve o dönemlerde birçok genç kızın ilk aşkı olan Keremcem'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Hem şarkıcılık hem oyunculuk yapan Keremcem eskisi gibi ekran önünde olmasa da hala popülerliğini koruyor. Ünlü sanatçı kariyerinin yanı sıra pek çok farklı konuyla da sık sık gündemde adından söz ettiriyor.
Yeni albüm hazırlığında olan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde kıskançlık ile ilgili yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmişti hatırlarsanız.
Şimdilerde konserler ve albümlerle meşgul olan Keremcem, sosyal medya hesaplarını da oldukça aktif kullanıyor. Hatta kendisinin TikTok hesabı bile var.
Kendisi şimdilik oralarda çok popüler olmasa da TikTok'ta videolar paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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TikTok'ta sevgilisi ile çektiği son videoyu paylaşan Keremcem ne yazık ki "bu sefer olmamış" dedirtti.
Keremcem'in son videosu izleyenleri adeta cringe komasına soktu. İzleyenler kendini eski anılara dalmaktan da alıkoyamadı.
İşte Keremcem'in TikTok videosu 👇🏻
Keremcem'i görünce çocukluk anılarına dalan sosyal medya kullanıcılarından ünlü sanatçının paylaşımına birçok yorum geldi. Gelin, kim ne demiş birlikte bakalım!
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Siz Keremcem'in paylaşımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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