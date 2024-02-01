Bir O Kalmıştı: Ünlü Şarkıcı Keremcem'in Sevgilisiyle Çektiği TikTok Videosu İzleyenleri Cringe Komasına Soktu

Biliyorsunuz TikTok artık ülkemizde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi. Ünlü ünsüz kullanmayan neredeyse yok. Bir o kalmıştı dediğimiz Keremcem bile TikTok'ta artık. Keremcem, çektiği TikTok videosuyla izleyenleri ringe komasına soktu.

Gelin detaylara birlikte bakalım!