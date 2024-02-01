Kocası Ayrı Kendisi Ayrı Olay Başak Dizer'in Spor Yaptığı Anlardaki Fit Vücudu "Serenay'a Özeniyor" Dedirtti

2016 yılında nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftini tanımayan yoktur diye düşünüyoruz.
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Şimdilerde Aile dizisi ile çok konuşulan Tatlıtuğ, verdiği her röportajda ve yaptığı her paylaşımda eşine olan aşkını belirtmekten hiç geri kalmıyor.
Başak Dizer de her seferinde güzelliğiyle göz kamaştırıyor tabii... Dizer, bu sefer de sosyal medya hesabında spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.
Dizer'in fit vücudu ve spor yaptığı anlar hem çok beğenildi hem de "işi zor tabii Serenay'a özeniyor" gibi yorumlarla karşılandı. İşte Başak Dizer'in spor yaptığı anlar 👇🏻
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