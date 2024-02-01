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İyi de Neden? TikTok Canlı Yayınında Ağzına Ampul Sokan Kişi Zor Anlar Yaşadı

İyi de Neden? TikTok Canlı Yayınında Ağzına Ampul Sokan Kişi Zor Anlar Yaşadı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
01.02.2024 - 18:04

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Yabancı bir TikTok kullanıcısı, açtığı canlı yayında kendisini izleyen yüzlerce kişinin karşısında ağzına ampul soktu.

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Rus bir TikTok kullanıcısı, açtığı canlı yayında herkesi şoke edecek bir olaya imza attı.

Rus bir TikTok kullanıcısı, açtığı canlı yayında herkesi şoke edecek bir olaya imza attı.

Kendisini izleyen yüzlerce kişinin gözü önünde binbir zorlukla ağzına ampul soktu.

Kendisini izleyen yüzlerce kişinin gözü önünde binbir zorlukla ağzına ampul soktu.

Alttan verdiği destekle ampul bir anda ağzının içinde kırılıverirken amacını anlamadığımız bu kişi zor anlar yaşadı! verirken ampul ağzının içinde kırıldı!

Alttan verdiği destekle ampul bir anda ağzının içinde kırılıverirken amacını anlamadığımız bu kişi zor anlar yaşadı! verirken ampul ağzının içinde kırıldı!

Ampulün kırılmasıyla panikleyen kişi kısa süre sonra canlı yayını kapattı.

Ampulün kırılmasıyla panikleyen kişi kısa süre sonra canlı yayını kapattı.

O anları buradan izleyebilirsiniz 👇

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Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
twitter.com

Yapılan yorumlar ise bu şekildeydi 👇

Yapılan yorumlar ise bu şekildeydi 👇
twitter.com

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👇
twitter.com

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👇
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Valla ne diyelim bilemedik, yorum sizin!

Valla ne diyelim bilemedik, yorum sizin!
twitter.com

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