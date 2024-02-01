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Ultrason Muayenesi Esnasında Canlı Olan Bebeğin O Anda Ana Rahminden Kopup Düştüğü Anlar Kaydedildi

Ultrason Muayenesi Esnasında Canlı Olan Bebeğin O Anda Ana Rahminden Kopup Düştüğü Anlar Kaydedildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.02.2024 - 14:46

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Doktorluk gerçekten dünyanın en zor mesleklerinden biri. Meslek hayatları boyunca, birçok kişinin psikolojik olarak uzun süre atlatamayacağı olaylar onlar için normal hale geliyor.

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Bir doktor, ultrason muayenesi sırasında canlı olan bir bebeğin tam o anda ana rahminden kopup, düştüğünü anları paylaştı.

Bir doktor, ultrason muayenesi sırasında canlı olan bir bebeğin tam o anda ana rahminden kopup, düştüğünü anları paylaştı.

Büyük bir tesadüf eseri kaydedilen bu görüntü izleyenleri oldukça etkiledi.

Büyük bir tesadüf eseri kaydedilen bu görüntü izleyenleri oldukça etkiledi.

Bir doktor, bu görüntüler üzerine detaylı bir açıklama yaptı;

Bir doktor, bu görüntüler üzerine detaylı bir açıklama yaptı;
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İşte o görüntü;

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