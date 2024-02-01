Ultrason Muayenesi Esnasında Canlı Olan Bebeğin O Anda Ana Rahminden Kopup Düştüğü Anlar Kaydedildi

Doktorluk gerçekten dünyanın en zor mesleklerinden biri. Meslek hayatları boyunca, birçok kişinin psikolojik olarak uzun süre atlatamayacağı olaylar onlar için normal hale geliyor.
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Bir doktor, ultrason muayenesi sırasında canlı olan bir bebeğin tam o anda ana rahminden kopup, düştüğünü anları paylaştı.
Büyük bir tesadüf eseri kaydedilen bu görüntü izleyenleri oldukça etkiledi.
Bir doktor, bu görüntüler üzerine detaylı bir açıklama yaptı;
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İşte o görüntü;
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